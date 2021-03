Día de la Mujer: 14 empresarias y ejecutivas que se destacan y lideran el cambio

Catorce ejecutivas de distintos rubros cuentan cómo superaron el techo de cristal dentro de sus compañías y opinan sobre cómo terminar con la brecha de género

La brecha de género en la economía no sólo se explica por las condiciones desventajosas que tienen las mujeres en general para integrarse al mercado laboral, sino que también se da hacia el interior de las organizaciones: la línea de largada para llegar a los puestos de mando en las empresas está mucho más atrás para las ejecutivas mujeres en relación a los hombres, lo que implica una barrera adicional para superar.

El llamado “techo de cristal” es una realidad diaria para todas las mujeres, principalmente para las que están en el margen del mercado laboral. La Dirección de Igualdad y Género del Ministerio de Economía midió que actualmente el empleo más común entre las mujeres de la Argentina es el de empleada doméstica, que representa nada menos que el 16% del total. La particularidad es que es un empleo predominantemente femenino y que, además, tiene el sueldo promedio más bajo de toda la economía.

Pero las dificultades también son visibles dentro de las empresas. De acuerdo a cifras del Indec, solo el 4% de las mujeres que trabajan lo hacen en puestos de decisión de las compañías . La proporción entre los hombres es el doble. Históricamente, incluso, la situación fue peor. Según un estudio de la consultora especializada en recursos humanos Mercer, en la Argentina creció la participación de las mujeres en todos los niveles de la organización en 2020 respecto al 2012, aunque a un ritmo que definieron como “demasiado lento”.

Para ejemplificar, en el puesto de CEO un 9% son mujeres, mientras que en 2012 esta cifra era del 3%; en nivel de Director hay actualmente un 21% de mujeres mientras ocho años antes era de 12 por ciento. Por último, en el nivel de Gerente Senior el 27% de esos puestos corresponden a mujeres, cuando en 2012 esa proporción era de siete puntos porcentuales más baja.

Infobae destaca a 14 empresarias y ejecutivas de rubros diversos como finanzas, tecnología, comunicación, consumo masivo, electrodomésticos e industria para conocer ejemplos de mujeres que lograron romper ese “techo de cristal” y que buscan dejar, además, un legado para las demás.

Claudia Boeri - CEO de SAP

“Soy una convencida de que, a pesar de las dificultades y obstáculos que existen, somos las mujeres mismas quienes tenemos que animarnos a ir por más, a cuestionar el statu quo y a romper reglas impuestas y autoimpuestas", afirmó Boeri

“Soy una convencida de que, a pesar de las dificultades y obstáculos que existen, somos las mujeres mismas quienes tenemos que animarnos a ir por más, a cuestionar el statu quo y a romper reglas impuestas y autoimpuestas. La ambición, el deseo y el esfuerzo propios hacia las metas que nos propongamos corren por nuestra cuenta. De esta manera nos ayudamos a nosotras y allanamos el camino para las que nos sucedan”, asegura Boeri, que tiene más de 20 años de experiencia en organizaciones de tecnología en Latinoamérica.

Es presidenta, desde 2018, de SAP Región Sur de Latinoamérica, conformada por Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Desde esta posición está enfocada en consolidar el crecimiento de la compañía en la región. También tiene una importante trayectoria en SAP, empresa en la que comenzó a trabajar en 2012 como Directora de Ventas de Socios Estratégicos para toda la región. Antes de su designación, se desempeñó, entre otros puestos, como como Chief Operations Officer (COO) para Región Sur y como gerente general para Argentina.

Sumado a su rol en SAP, Claudia forma parte de los directorios de distintas organizaciones en Argentina, como IDEA, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y Junior Achievement Argentina (JA). Estudió Ingeniería en Sistemas de la información en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), posee una Maestría en Administración de Empresas (IDEA) y participó del programa CEO Management en Kellogg School of Management de Northwestern University.

“Las organizaciones que construyen una cultura y un ambiente de trabajo diverso e inclusivo no sólo logran mejor desempeño financiero, mejor reputación corporativa, y mayor fidelidad y compromiso de las y los colaboradores. Principalmente, ayudan a enriquecer a las personas y a hacer que el mundo sea un lugar un poco mejor para todas las personas. Más allá del género, para ser disruptivo es necesario crear una cultura que apueste a tomar riesgos y que valore el error. Sin apuestas no hay disrupción. Además, ampliar los espacios y el porcentaje de participación de las mujeres en distintos ámbitos genera cambios en distintos niveles, comenzando por las mujeres mismas”, dijo a Infobae.

Paula Altavilla - CEO de Whirlpool Argentina

“Las mujeres que logramos ocupar espacios de decisión necesitamos impulsar la agenda de género”, dijo Altavilla

Altavilla es licenciada en Administración de Empresas y completó un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Trabajó 18 años en 3M: cuatro como proveedora externa en el área de capacitación y los últimos 14 años en el desarrollo y gerenciamiento de negocios industriales, de consumo masivo, y de salud. Desde 2007 hasta 2009, tuvo una asignación como Master Black Belt en Estados Unidos,

En 2015 le ofrecieron sumarse a Whirlpool como Senior Manager del área comercial, y en 2017 asumió mayores responsabilidades en Argentina y en 2018 quedó a cargo de la región sur en 2018, cuando el director decidió salir de la compañía. A comienzos de 2021 asumió también el rol de Country President and CEO de Schneider Electric, para Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Las mujeres que logramos ocupar espacios de decisión necesitamos impulsar la agenda de género para lograr cerrar la brecha a la brevedad posible”, afirma Altavilla en diálogo con Infobae.

Laura Barnator - Gerente general de Unilever

"Las diferencias entre liderazgos masculinos o femeninos y la falta de oportunidades tienen que ver más con patrones culturales que espero en las próximas generaciones no sigan siendo una limitante”, señaló Barnator

Estudió en el Carlos Pellegrini y se recibió como Licenciada en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia en la cátedra de Inteligencia Artificial. “Estudié una carrera donde no había muchas mujeres pero siempre busqué las oportunidades para avanzar personal y profesionalmente. Me formé en el marco de una familia donde ser mujer o ser hombre significaba la misma posibilidad y tuve una educación con mucho empoderamiento femenino”, recuerda Barnator. Además cuenta con un posgrado de Gestión Comercial en el ITBA.

Hace 29 años ingresó en Unilever como Joven Profesional en el área de IT, donde ocupó diferentes cargos, entre ellos, Directora de Innovación en IT para el área de Marketing con responsabilidad para Latinoamérica; y Directora de IT para Argentina, Uruguay y Paraguay, así como participó en Proyectos de implementación de SAP para Latinoamérica.

En 2004, luego de un primer paso en Ventas en la división de Productos para el Hogar, retomó su carrera comercial asumiendo posiciones de Directora para el Canal Indirecto con responsabilidad sobre los principales mayoristas del país, Directora en el canal Moderno, Directora de Trade Category y la dirección de Customer Marketing. En 2011 tomó el cargo de Vicepresidenta de Ventas de Unilever Argentina siendo parte del directorio de Unilever Cono Sur. A partir de junio del 2020 asumió como Gerente General para los Negocios de Argentina y Uruguay.

“Con toda la experiencia sigo apostando a la diversidad como un valor y creo que las diferencias entre liderazgos masculinos o femeninos y la falta de oportunidades tienen que ver más con patrones culturales que espero en las próximas generaciones no sigan siendo una limitante”, agregó Barnator.

Romina Fernández – CEO del negocio de lácteos de Danone Argentina

"Celebro que cada vez seamos más las mujeres que ocupamos cargos de decisión en las empresas", destacó Fernández

Es la actual CEO y General Manager del negocio de lácteos de Danone Argentina. Cursó sus estudios en la UADE, donde obtuvo la Licenciatura en Administración de Empresas. Su carrera profesional comenzó en Coca Cola y desde entonces sumó amplia experiencia en el sector privado, con enfoque específico en empresas de consumo masivo.

Después de su paso por Kellogg’s, como Brand Manager, ingresó en el año 2002 a Danone Argentina. Hizo su recorrido en la empresa ocupando diversos puestos relacionados con el marketing y desde hace más de diez años participa en directorios del Grupo Danone. En 2017 asumió como gerente general para Danone Medical Nutrition Argentina, Colombia & Latam Exports.

Desde mayo de 2019, es CEO del negocio de lácteos de Danone Argentina. La ejecutiva ha sido distinguida como una de las Women to Watch de Argentina.

“Celebro que cada vez seamos más las mujeres que ocupamos cargos de decisión en las empresas. Sentir pasión por lo que hago, estar al servicio de la gente, invertir en el desarrollo de equipos y dar a conocer mis convicciones e ideas fue clave para el desarrollo de mi carrera”, apuntó Fernández.

Agustina Fainguersch - CEO de Wolox

"No necesitamos que se nos trate distinto, sino simplemente igual. Dándonos las mismas oportunidades", resumió Fainguersch (Foto: Maximiliano Luna)

Fainguersch es CEO y Partner de Wolox, compañía argentina de desarrollo de software que provee soluciones tecnológicas para empresas en proceso de innovación digital y que este año adquirió Accenture. Es Ingeniera en Software del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y cuenta con amplia experiencia en proyectos de alto impacto tecnológico.

“En mi rubro que es la tecnología y transformación digital, independientemente de la industria en la que estemos trabajando, la diversidad de pensamiento es fundamental para poder idear y construir soluciones innovadoras que realmente resuelvan las problemáticas con las que se encuentra cada industria/cliente. Sin esa mirada distinta nos perdemos de poder tener un entendimiento holístico de los problemas y sus soluciones”, explica ante Infobae.

En 2016, Agustina fue parte del Programa de Soluciones Globales en Singularity University y el Launchpad en los laboratorios de SU en NASA, Silicon Valley. En 2017 fue reconocida por el MIT entre los 35 innovadores menores de 35. Su proyecto Muzi recibió el reconocimiento como proyecto innovador de impacto social por el Círculo Creativo Argentino y el Premio Sadosky a la innovación. Es también miembro de la Asociación Voces Vitales, cuya misión es promover el desarrollo de las mujeres en los ámbitos de negocios de impacto.

“Hoy tenemos la enorme oportunidad de cambiar las reglas del juego pero necesitamos más gente comprometida ayudando a aquellas mujeres que están haciendo carrera en sus empresas o preguntándose si estudiar una carrera universitaria o simplemente necesitando un voto de confianza. No necesitamos que se nos trate distinto, sino simplemente igual. Dándonos las mismas oportunidades, sacándonos los obstáculos del camino cuando corresponde y mostrando nuestros logros cuando hacemos un buen trabajo”, concluyó.

Carolina Bañales - CEO de Eyecue Insights

"Hace falta en Latinoamérica muchas más emprendedoras y empresarias que estén vinculadas con fondos de inversión", aseguró Bañales

Según se define, es parte de menos del 6% de las mujeres que emprende en tecnología en Latinoamérica. Bañales va por su segundo emprendimiento: el primero GlamST lo arrancó con 24 años y fue parte de él durante 7 años, este año la empresa fue adquirida por una compañía Americana, ULTA Beauty que cotiza en la bolsa americana.

En 2018 fundó su segunda empresa Eyecue Insights en donde aplica tecnologías de deep learning, machine learning y tratamiento de imagen aplicado a imágenes y video de redes sociales. Eyecue Insights consiguió más de 1,2 millones de dólares de capital. “Con la venta de GlamST todos los inversores recuperaron y multiplicaron su inversión”, detalló.

Para Bañales, uno de los problemas que tienen las mujeres es la falta de financiamiento en los mercados. “Hace falta en Latinoamérica muchas más emprendedoras y empresarias que estén vinculadas con fondos de inversión. Todavía no somos conscientes del gran bias (sesgo) que hay en los fondos a la hora de invertir, porque en general estos tienen partners hombres. La tesis está de invertir en mujeres pero se lleva poco a la práctica todavía”, aseguró.

“Sigue siendo un desafío mentores que se comprometan con emprendimientos liderados por mujeres. Y es una realidad que todavía hay menos ejecutivas o mujeres en posición de liderazgo, comparado con la cantidad de hombres, que puedan cumplir ese rol. Las que existen son a veces difíciles de acceder, por lo tanto se necesita la disponibilidad y disposición de los líderes masculinos para que sena mentoras de más mujeres”, reflexionó.

María Laura Tramezzani - Socia Fundadora de AAG Finanzas

"No hay duda que las mujeres hemos emprendido un camino de autonomía consiguiendo casi todo lo se nos negó a lo largo de la historia pero aún nos falta un largo camino por recorrer", dijo Tramezzani

Tiene una trayectoria de más de 25 años en el sistema financiero argentino e internacional con foco en el área de Asset Management. Tramezzani se desempeñó como Directora Ejecutiva de JP Morgan en el área de Wealth Management, con responsabilidades en Argentina, Uruguay y Chile y fue incluida en el listado de las 100 mujeres más importantes de Argentina por la revista Apertura y la Universidad Torcuato Di Tella.

“Simone de Beauvoir tenía una frase maravillosa: ‘una mujer no nace, se hace’. Fuimos ignoradas, explotadas y maltratadas, incluso por las leyes, para conseguir una valoración equiparable al hombre. No hay duda que las mujeres hemos emprendido un camino de autonomía consiguiendo casi todo lo se nos negó a lo largo de la historia pero aún nos falta un largo camino por recorrer”, afirmó en diálogo con Infobae.

Fue Head de Research en Bank Boston, CEO de 1784 S.A., compañía de fondos mutuos de BankBoston y CEO de Consultatio Asset Management. Es licenciada en Economía, con diploma de honor, y licenciada en Sistemas.

Tramezzani, además, eligió hacer una autocrítica. “Hay que mirarnos a nosotras mismas y que cada una se pregunte: ‘¿por qué, más allá de las condiciones externas, no llego a cargos de alta dirección?’. A las mujeres en su gran mayoría les falta mirar bien lejos, de ahí que las altas gerencias, entre otros motivos, siguen siendo lugares ocupados por los hombres. Les falta ambición. Les falta pelear como lo hacen los hombres por su remuneración económica”, reflexionó.

Viviana Zocco - Fundadora y CEO de Vida TEC

"Nos falta que los fondos de inversión inviertan más en mujeres y que en los directorios de las empresas haya más equilibrio", reflexionó Zocco

Zocco es contadora de la UCA, tiene un MBA de la Universidad del CEMA y en Darden School of Business, en Virginia, Estados Unidos. En 1992 fundó su primer emprendimiento: Risk Analysis, empresa pionera a nivel local entre las agencias de calificación de riesgo. Risk fue rápidamente adquirida por Standard & Poor’s y el proyecto se convirtió en caso de estudio de Babson College, publicado por Harvard Business Review.

Después de liderar el negocio local y regional de S&P y como constante detectora de tendencias, volvió a emprender en tecnología y entretenimiento, siendo uno de los principales productos TKM, la principal plataforma de entretenimiento para millennials en español. En la actualidad, Vida TEC es una empresa de EDTECH, es decir de tecnología aplicada a la educación. Clave en estos tiempos de revolución educativa, es líder en todos sus productos: tanto de entretenimiento, como Bajalibros y Leamos, como los de educación, Bibliotecas digitales y TICMAS, una solución para la educación primaria y secundaria que hoy utilizan miles de docentes y estudiantes.

“Se ha avanzado mucho pero todavía falta muchísimo más. Nos falta que los fondos inviertan más en mujeres, que en los directorios de las empresas haya más equilibrio de género, que los jefes no asuman por nosotras que siendo madres no podremos asumir nuevas responsabilidades profesionales, nos falta que nos valoremos más y no nos sintamos castigadas por mostrar que queremos crecer y ser líderes. Falta también que sea una constante en las empresas que el área de recursos humanos presente mujeres para las vacantes y que en las escuelas no se asuma que hay carreras que son sólo para hombres”, enumeró la empresaria.

Desde 2016, Zocco es Chapter Leader de la Organización Internacional de Mujeres Upward Women. Es considerada una de las mujeres emprendedoras más exitosas de América Latina y recibió la estatuilla de oro de los Stevie Awards en EEUU -según el New York Post, el “Oscar de los negocios”- y el Woman to Watch Argentina 2017, entre otros galardones.

Además, es Juez Latam en el MIT Inclusive Innovation Challenge para evaluar los mejores startups de América Latina y participa activamente en congresos internacionales como referente en los campos de la educación, la tecnología y equidad de género.

“Un ejercicio que podríamos hacer es mirar una foto de egresados del secundario o de una universidad. Se verá que alrededor de la mitad son mujeres. Pero si miramos fotos de directorios de empresas, de organismos de gobierno o de cualquier otro lugar de toma de decisiones, la proporción de mujeres bajará a menos del 15 por ciento. ¿Qué pasó en este trayecto? ¿Cuántas se quedaron en el camino sin ascender?”, reflexionó.

Susana Alvarez Vitale - CEO de Newtech Solutions Multimedia

"Como todo problema, lo primero es tomar conciencia, por eso es importante comunicar, reconocer y ayudar a que los otros reconozcan los prejuicios, sesgos y diferencias que muchas veces ya están naturalizados culturalmente", aseguró Alvarez Vitale

“Si bien se vienen realizando enormes esfuerzos por mejorar la brecha laboral, con resultados aún falta mucho por hacer y somos conscientes de esto en toda la región, por eso se requiere de la participación de todos”, asegura Alvarez Vitale, CEO de Newtech Solutions Multimedia, una empresa que lleva 20 años en el campo tecnológico integrando tecnología multimedia y comunicaciones unificadas (con oficinas en Buenos Aires, Miami, México, Colombia, Chile y Perú). Emprendedora en el campo de las telecomunicaciones, fue pionera en la implementación de servicios de videoconferencia al presentar las primeras salas de comunicaciones virtuales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.

Licenciada en Relaciones Internacionales, cursó un Programa de Alta Dirección en el IAE Business School. Actualmente, estudia en Harvard OPM, Owner/President Management Program. Fue elegida en 2016 para representar a Argentina como miembro de Vital Voices Grow Fellowship, una fundación creada por Hillary Clinton. Como referente regional, fue invitada a representar al mercado de las telecomunicaciones en los congresos de comunicación más importantes realizados en Europa y Estados Unidos.

Sobre la brecha de género en la economía, Alvarez Vitale apuntó: “Como todo problema, lo primero es tomar conciencia, por eso es importante comunicar, reconocer y ayudar a que los otros reconozcan los prejuicios, sesgos y diferencias que muchas veces ya están naturalizados culturalmente. Como empresaria pyme en la región colaboramos acercando a distintas organizaciones con aquello que es nuestro expertise, la tecnología aplicada a la conexión, la colaboración, adopción de nuevas tecnologías, ayudando a que sea fácil”.

La empresaria también es vicepresidente de Aerodoc, un compañía de logística internacional con sede en Miami, integra el board de PSNI Global Alliance, es advisory council de la Organización Weevolution y es parte del consejo asesor del Consejo Internacional del Centro Espiritualidad Santa María (Miami). En 2007 creó junto a esposo, con el que lleva 29 años de casada, la fundación sin fines de lucro “Para los chicos un futuro mejor”, cuyo principal objetivo es garantizar una educación básica y digna mediante el patrocinio de escuelas rurales argentinas.

“Durante la pandemia, cuando lo virtual pasó a ser fundamental para conectar grupos, entendimos que más allá de nuestro tamaño, teníamos un gran aporte para contribuir en la transformación cultural tan necesaria para lograr sociedades más justas e igualitarias. Me imagino un futuro alucinante, productivo, inclusivo y sano. ¿Por qué? Me basta con ver cómo aquellas que hoy lideran han podido allanar el camino para que las jóvenes líderes que hoy encontramos y se están desarrollando, puedan plantearse desde otro lugar su futuro y su rol”, finalizó Alvarez Vitale, madre de cuatro hijos, tres mujeres 26, 24 y 20, y de un varón de 15 años.

Mariana Tófalo - CEO de Wabi-YOP

"Tengo mucha fe que para las nuevas generaciones, las promociones y salarios van a estar más vinculadas a las capacidades de la persona, que a su género”, afirmó Tófalo

Mariana Tófalo es CEO de Wabi-YOP, la incubadora digital que opera Wabi a nivel global. Wabi es una plataforma de e-commerce orientada a impulsar la digitalización de pequeños comercios. Desarrollada por Coca-Cola y YOP, en apenas dos años la app logró estar presente en 12 países y 5 continentes y continúa su expansión a nivel global.

Previamente, Tófalo se desempeñó como Gerente de Cuentas rubro indumentaria de American Express Argentina y trabajó en Atento/Telefónica, Pez Urbano Argentina y el Grupo La Nación.

“En los últimos años las mujeres han logrado mayor espacio en los altos puestos gerenciales, pudiendo desplegar todo su potencial y reforzando la igualdad. Tengo mucha fe que para las nuevas generaciones, las promociones y salarios van a estar más vinculadas a las capacidades de la persona, que a su género”, aseveró Tófalo.

Paula Bibini - Presidenta de Industrias Frigoríficas Norte Grande y de UIA Salta

"Somos muchas mujeres cambiando realidades y eso nos tiene que permitir generar espacios para que cada vez seamos más", destacó Bibini

Es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y mamá de tres hijos. Fue Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta. En el sector financiero nacional se desempeñó como Vicepresidente de Garantizar, que es la Sociedad de Garantía Recíproca con participación mayoritaria del Banco Nación.

Actualmente es presidenta de Industrias Frigoríficas Norte Grande, un emprendimiento agroindustrial y frigorífico ubicado en la provincia de Salta, en el noroeste Argentino. Es gerente general en Tibet Summit Resource para Argentina y Latinoamérica, empresa minera china de litio. También preside la Unión Industrial de Salta, es representante de UNINOA y miembro de junta de Unión Industrial Argentina.

“Las mujeres nos encontramos transitando una etapa importante de valoración laboral que comenzó a partir de nuestro reconocimiento personal de que podemos realizarnos en nuestro trabajo compatibilizando nuestras actividades en la casa y cómo mamás. Eso nos permite ir ganando más espacios y seguir trabajando para poder lograr una igualdad laboral y salarial”, explicó Bibini a Infobae.

“Muchas somos pioneras para que otras puedan ocupar puestos de decisión pero también ayudamos a aquellas que son más vulnerables o que están en una situación difícil se puedan animar a cambiar las cosas y decidir valorarse y quererse más allá de las circunstancias personales y sociales que tenemos. Somos muchas mujeres cambiando realidades y eso nos tiene que permitir generar espacios para que cada vez seamos más. Es nuestro compromiso y desafío tender la mano para que otras mujeres se sumen con nosotras”, se esperanza.

Gabriela Terminielli - Directora BYMA Bolsas y Mercados

"Hay mujeres. Necesitamos que sean más visibles, que sean convocadas", dijo Terminielli

Es Mágister en Administración de empresas (MBA-UCA) y licenciada en Psicología, con postgrados en Psicología cognitiva de la Universidad Favaloro. Actualmente es directora de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y co-chair de WCD Argentina (Women Corporate Directors), una organización global que reúne a la élite de mujeres directoras, CEOs y dueñas de compañías. También es miembro consultor de CIPPEC e integra el consejo técnico de ONU Mujeres Argentina.

“Hace 3 años que incursioné en el sector financiero como directora en BYMA. Mi perfil es disruptivo ya que no vengo del sector sino que mi rol en el directorio es la presidencia del comité de Gobierno Corporativo. Los fondos de inversión han comenzado a valorar la diversidad de perfiles en los directorios y la exigen a la hora de tomar decisiones”, aseguró.

Además, es directora de Cadec, Compañía Argentina de Comercio, cargo que ocupa desde 1993. Anteriormente, se desempeñó en Bunge y Born durante 12 años.

“En estos años he conocido mujeres con trayectorias impecables en finanzas, compliance y sustentabilidad. Hay mujeres. Necesitamos que sean más visibles, que sean convocadas. El sistema financiero abarca mucho más que las finanzas propiamente dichas. El capital humano y la protección del medio ambiente son factores clave en el desarrollo de las economías. Desde BYMA hace años comprendimos esta tendencia y actuamos en consecuencia marcando una diferencia”, destacó anta Infobae.

Verónica Cheja - CEO de Urban Group

"En el camino hacia romper el techo de cristal, también hay escaleras rotas, mujeres que empiezan a estar en desventaja cuando deben postergar sus carreras por maternidad", afirmó Cheja

Es co-fundadora de Urban Grupo de Comunicación. Comenzó hace 25 años haciendo prensa de bandas de rock y hoy desarrolla estrategias regionales y maneja la comunicación de buena parte de las empresas más importante del país. Urban tienen más de 100 colaboradores y oficinas en Chile. El 70% son mujeres.

“Si bien hay mujeres que rompieron el ‘techo de cristal’, estas experiencias individuales no son necesariamente las colectivas. Todavía falta mucho. Está demostrado que en donde hay consejos directivos diversos, no solo en términos de varones y mujeres, sino de diversidad de sexual y de género, socio económica y cultural, las empresas tienen mejores rendimientos”, aseguró.

“En el camino hacia romper el ‘techo de cristal’, también hay escaleras rotas, mujeres que empiezan a estar en desventaja cuando deben postergar sus carreras por maternidad. Por eso es también muy importante garantizar y promover la igualdad de oportunidades para tareas domésticas y cuidado de hijas e hijos que suelen estar destinadas a las mujeres, y en donde la nueva normalidad impone al máximo la flexibilidad”, dijo.

En ese sentido, concluyó: “Veo un rol fundamental de quienes lideramos empresas de poder abrir puertas y generar oportunidades para que otras puedan seguir subiendo escaleras. Ocupar espacio y distribuir. Conseguir que haya más mujeres en puestos de decisión, es una responsabilidad para quienes nos identificamos con la demanda por la igualdad de derechos y oportunidades”.

Gabriela Renaudo - CEO de VISA Argentina

"Sabemos que las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por el impacto económico del COVID-19, exacerbando esa brecha de género ya existente", aseveró Renaudo

Gabriela Renaudo es CEO de Visa Argentina y la Región Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia). Se incorporó a Visa en junio del 2017. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, con un amplio conocimiento del mercado de banca comercial y pagos electrónicos y digitales en Argentina y en Latinoamérica, la mayor parte de esos años ha desarrollado su carrera en Citibank, ocupando distintos puestos inclusive el de Directora de Productos y Segmentos de la Banca Minorista.

“En Visa valoramos las diferencias individuales, las distintas experiencias y capacidades que cada uno de nosotros como parte del equipo suma y aporta al negocio. Estamos convencidos que además contribuyen al éxito de nuestra compañía. Nuestros clientes son diversos: me pregunto, ¿cómo podría una compañía creer hoy que puede estar preparada para entender a sus clientes en el contexto actual sin ser diversa e inclusiva?”, explicó a Infobae.

Renaudo es miembro del board de AmCham, vicepresidente del AmCham Business Ethics & Transparency Institute y presidente del board de Visanet en Uruguay. En 2019 fue miembro del Comité organizador del 55° Coloquio de IDEA. En 2018 recibió una distinción del Women Corporate Directors (WCD), en el marco de la entrega del “Reconocimiento a la mujer destacada en el ámbito empresarial 2018”. Es Licenciada en Administración de Empresa y cuenta con un MBA con especialización en Estrategia y Finanzas (UCA).

“La desigualdad de género, la falta de diversidad e inclusión en general, no es aceptable en Visa, y creemos que es un proceso de reflexión y trabajo continuo. El año 2020 evidenció nuevamente esa brecha de género. Sabemos que las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada por el impacto económico del COVID-19, exacerbando esa brecha de género ya existente. Por eso, creo y espero que el 2021 sea el año para desafiar esas disparidades con acción e impacto desde el lugar que cada uno de nosotros tenemos en esta sociedad”, afirmó la ejecutiva.

