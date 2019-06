Pero me parece que lo de la culpa y los miedos como que nos lo inyectaron más a nosotras para impedir conseguir metas porque era funcional al sistema. Si yo me sentía culpable me movía menos, entonces el hombre tenía más protagonismo y la mujer menos. Era para que el circuito patriarcal terminara funcionando. Por lo tanto creo que ahí hay un desafío grande. Y después creo que es un desafío social, que tiene que ver con desexualizar la relación hombre-mujer, los espacios en los que no hay consenso, y sólo mantener la sexualización o que me vean como mujer en los espacios en los que yo quiero que me vean como mujer. En los que no quiero que me vean como mujer y que me vean como persona, quiero que me vean como persona. Y esto generalmente tiene que ver con la calle, el subte, el colectivo, el trabajo y otros tantos.