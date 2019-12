Caminar después de las comidas. Se recomienda hacer al menos 100 pasos para ayudar la digestión. Lo recomendable es que las personas se mantengan activas. De esta forma, se ayuda a que al menos lo que se come sea digerido y no se acumule como peso o toxina por no ser procesado. No es recomendable comer ni beber nada -excepto agua- al menos 3 horas antes de acostarte.