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El áspero ida y vuelta entre Coudet y Nacho Fernández en pleno triunfo de River Plate ante Gimnasia: “No te estoy canchereando”

El entrenador del Millonario y el jugador del Lobo, ex futbolista de la institución de Núñez, tuvieron un entredicho, que terminaron zanjando con un beso

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Un enfrentamiento verbal entre Eduardo Coudet, director técnico de River Plate, e Ignacio Fernández, ex jugador del club, alteró el clima en el estadio Monumental durante el duelo por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 entre el Millonario y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El incidente ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, cuando tras dejar pasar un balón fuera del campo, Coudet recibió un reproche de Fernández, quien lo acusó de “cancherear” cuando la pelota fue hacia su sector.

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“Me boconéa, vos lo escuchás”, expresó el Chacho directamente hacia el cuarto árbitro, que intentaba apaciguar la situación. La tensión escaló cuando el entrenador respondió: "No te estoy canchereando, boludo"

El cruce entre Coudet y Nacho Fernández
El cruce entre Coudet y Nacho Fernández

“¿Qué querés? ¿Que la agarre? Ya te pedí disculpas, no seas boludo”, sostuvo Coudet en diálogo directo con el futbolista y frente al cuarto árbitro. El árbitro Leandro Rey Hilfer intervino rápidamente para controlar la situación.

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A pesar del altercado, ambos protagonistas resolvieron la situación con una muestra de cordialidad, aceptando las disculpas y sellando el momento con un beso.

El episodio resultó notable para los hinchas, ya que Fernández fue ovacionado antes del inicio del encuentro por su trayectoria previa en River Plate.

Nacho Fernández llegó a River Plate a comienzos de 2016 con una presentación que dejó buenas impresiones: fue titular en uno de los Superclásicos de verano y se ganó el puesto de inmediato. El mediocampista nacido en Dudignac, provincia de Buenos Aires, acumuló dos etapas en el Millonario con títulos de peso continental y local, y se convirtió en uno de los volantes más reconocidos del fútbol sudamericano.

Su primera etapa en Núñez abarcó de 2016 a 2021. En ese período fue uno de los pilares del equipo en el primer semestre de 2017, cuando River terminó segundo en la liga 2016-17 y primero en la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año. El punto más alto llegó en 2018, cuando el Millonario conquistó la Copa Libertadores en Madrid, con Fernández como pieza clave. Esa campaña lo proyectó al nivel continental: fue nominado a Futbolista del Año en Sudamérica y quedó incluido en el Equipo Ideal de América en 2019 y 2020, según el diario uruguayo El País, y también en el equipo ideal de la Conmebol según la IFFHS en 2021.

En materia de títulos locales, el volante sumó tres Copas Argentina con la camiseta del Millonario (2015-16, 2016-17 y 2018-19) y una Supercopa Argentina en 2017. A nivel internacional, también ganó dos Recopas Sudamericanas, en 2016 y 2019. En 2021, River lo transfirió al Atlético Mineiro de Brasil por 5,8 millones de dólares, donde firmó contrato por tres temporadas.

Su regreso a Núñez se confirmó en diciembre de 2022 para disputar la primera temporada bajo las órdenes de Martín Demichelis. El reencuentro oficial con la camiseta del Millonario tuvo lugar frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la primera fecha de la liga 2023, con un gol en la victoria por 2-0. Ese mismo año, Fernández se consagró campeón de la Primera División en julio, y también ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, ambos en 2023.

Su segunda etapa en River se extendió hasta 2025. Tras eso, firmó con Gimnasia y Esgrima La Plata, el club donde se formó, con lo que marcó su retorno a la institución platense tras diez años de ausencia.

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