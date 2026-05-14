Las dos caras del mercado: el Gobierno aprobó un test clave, pero cayeron las acciones y subió el riesgo país

Pese a una buena licitación de deuda, cayeron las acciones argentinas y volvió a subir el riesgo país.

El mercado tuvo dos caras. Por un lado, aumentó el riesgo país porque los bonos soberanos aceleraron su caída (bajaron hasta 1,2%) y la Bolsa tuvo un retroceso de 2% en pesos y 2,5% en dólares y se ubica en un mínimo del mes. Por el otro, la licitación de bonos del Tesoro fue exitosa: no solo se cubrieron los vencimientos en pesos y se estiraron los plazos de la deuda, sino que se adjudicaron los USD 300 millones en bonos hard dollar y se espera que hoy se coloquen los USD 200 millones restantes que están destinados a pagar los vencimientos de julio.

El ambiente estaba convulsionado por los rumores de una medida que alentaría la liquidación de soja, que ayer subió 3% en el mercado local. Se hablaba, por lo bajo, de otra baja de retenciones, aunque por ahora no existe confirmación oficial.

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La Bolsa de Comercio de Rosario reflejó la demanda de la oleaginosa en su comentario de la rueda: “Promediando la semana, la soja fue el producto más negociado, con la demanda mejorando sus ofrecimientos de compra”.

El comentario agregó que “continuó la búsqueda por soja por parte de las fábricas locales. En línea con la suba del tipo de cambio, la oleaginosa anotó una nueva jornada alcista en sus cotizaciones y lideró la operatoria del día. El maíz sostuvo su nivel de actividad, con las entregas cortas mostrando estabilidad en sus niveles negociados y los tramos diferidos registrando variaciones dispares”.

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Pero la atención y tensión de los inversores estaba puesta en Estados Unidos donde de esperaba el comienzo de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping para encontrar una solución al conflicto del Golfo Pérsico que amenaza a China en el futuro cercano. La mala noticia es que la inflación mayorista estadounidense fue del 6% anual en abril; es el porcentaje más alto desde 2022.

En la Argentina, la baja del crudo de 2% hizo que YPF moderara el alza de los combustibles. Horacio Marín, presidente de la petrolera, anunció un ajuste de 1% a partir de este jueves y un posterior mantenimiento de los precios por 45 días.

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En simultáneo, el Tesoro adjudicó $10,7 billones en la licitación que fue suficiente para renovar $9,74 billones y absorbió 960.000 millones de pesos.

Pero según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL “el rollover fue del 96% sobre vencimientos por $11,2 billones, considerando los pagos de cupón de TX26 y TX28 del lunes”.

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Del menú de bonos solo interesaron tres títulos que acapararon 86% de a demanda. Los duales CER/TAMAR, que permiten optar por cualquiera de las dos tasas al vencimiento, concentraron el 44% del total adjudicado. En este segmento se destacó el nuevo bono con vencimiento en junio de 2028: el Tesoro rechazó $2 billones, equivalentes a la mitad de las ofertas, para evitar convalidar una suba de tasas.

El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping marcará el pulso de los mercados durante el jueves. REUTERS/Evelyn Hockstein

Según Vlassich “la tasa de corte de este instrumento fue otro de los puntos a resaltar: se ubicó en 7% valuado como TAMAR, por debajo de lo que esperaba el mercado. Esto dejó fuera a una parte relevante de las ofertas recibidas. A estos niveles, vemos más atractivo el dual CER/TAMAR con vencimiento en junio de 2029 que cortó con un margen TAMAR de 9%”.

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La LECAP a tasa fija que vence en septiembre próximo se alzó con 42% de las ofertas porque tuvo un premio al colocarla a una tasa de 1,10% anual por encima de la del mercado. Un dato positivo es que, tras estas colocaciones, el Tesoro prolongó en 532 días el promedio de vencimientos.

Los bonos en dólares anotaron un resultado favorable porque se colocó el total del AO27 y AO28 (USD 150 millones de cada bono). El AO27 se adjudicó a 5% nominal anual y el AO28 al 8,24 por ciento. El dato sobresaliente es que ambos bonos tuvieron ofertas similares cuando hasta la licitación pasada el AO27 sobresalía en cuanto al interés de la demanda.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 529 millones y el Banco Central compró USD 185 millones, la mayor cifra en lo que va de mayo. A la vez, el dólar mayorista subió $8 (+0,6%) a 1.392 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “la aceleración en las compras de BCRA impulsó al alza al mayorista que cerró en $1.392, aunque las principales monedas de la región se debilitaron contra el dólar solo que, a diferencia de la rueda anterior, el peso esta vez se acopló. El volumen en el tramo largo de futuros sigue siendo relativamente alto y hacia el final de la curva, el mercado paga por cobertura algo más que lo que pone en precios para la inflación”.

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En tanto, el dólar MEP subió $6,64 a $ 1.486 y el contado con liquidación (CCL), $7,6% a 1.483 pesos. El “blue” continuo en alza y cerró $5 arriba a 1.420 pesos.

Anoche, en el mercado overnite, que opera hasta la apertura de hoy, las Bolsas de Nueva York abrieron en verde con las esperanzas puestas en el resultado de la cumbre de China y Estados Unidos. El oro bajaba 0,20% y el petróleo abría con leves subas de 0,20 por ciento. Hoy a la mañana puede conocerse el resultado del encuentro donde se apelará a China para que influya en las decisiones de Irán.

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