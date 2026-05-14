La industria en crisis: los datos clave que explican por qué el sector sigue en “zona de fragilidad”

La recuperación que mostró la industria en marzo no alcanzó para revertir la caída acumulada del sector, según un informe privado. (Infobae)

El repunte que mostró la industria en marzo no alcanzó para modificar el cuadro general de la actividad manufacturera. Aunque el sector registró una mejora mensual y logró cortar una serie de caídas interanuales, un informe privado advirtió que el escenario sigue siendo “de fragilidad” y anticipó que abril volvería a mostrar números negativos.

La evaluación surge de un informe de coyuntura elaborado por I+D –la nueva consultora de Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA hasta unos meses–, que analizó la evolución de la actividad industrial y el empleo. El documento sostuvo que la mejora observada en marzo “fue positiva, pero no anticipa un cambio de ciclo”, en un contexto marcado por consumo débil, aumento de costos energéticos, presión importadora y pérdida sostenida de empleo formal.

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Los datos oficiales difundidos por el Indec habían mostrado una recuperación de la industria manufacturera de 5% interanual en marzo y de 3,2% respecto de febrero en la medición desestacionalizada. Además, diez de las dieciséis ramas industriales registraron mejoras frente al mismo mes de 2025.

Sin embargo, el informe privado remarcó que el rebote se produjo luego de “un febrero muy débil” y señaló que el primer trimestre acumuló una caída interanual de 1,9 por ciento. También indicó que la producción industrial continúa 4% por debajo del pico alcanzado en febrero de 2025 y casi 10% debajo del promedio de 2022.

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Los datos de abril anticipan otra caída

Uno de los principales elementos que llevó al informe a descartar un cambio de tendencia fueron los indicadores adelantados de abril. Según el relevamiento, varios sectores vinculados a la actividad industrial volvieron a mostrar retrocesos interanuales durante ese mes.

La producción automotriz volvió a mostrar señales de retroceso en abril, uno de los indicadores que anticipan una nueva caída industrial. (EFE)

Entre los datos incluidos aparecen una caída de 17,5% interanual en la producción automotriz, una baja de 13,2% en el cemento y una retracción de 4,6% en las ventas de materiales para la construcción. Con esos números, I+D proyectó que la industria podría cerrar 2026 con una caída de alrededor de 1,5% interanual.

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El informe contrastó así con la mejora que había reflejado marzo. En ese mes, el sector automotor había mostrado una suba de 7,6% interanual y había sido uno de los rubros con mejor desempeño dentro de la industria manufacturera.

También los datos oficiales habían mostrado una recuperación en algunos indicadores vinculados a la construcción. El consumo de insumos como hierro y acero, cemento portland y hormigón elaborado había registrado subas de dos dígitos durante marzo.

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Pese a eso, el informe privado planteó que el comportamiento de marzo no alcanzó para revertir el deterioro acumulado.

El empleo industrial acumula diez meses de caída

Otro de los factores señalados en el documento fue la evolución del empleo industrial formal. El informe indicó que en enero, último dato disponible, se perdieron casi 3.500 puestos industriales registrados y que el sector acumuló diez meses consecutivos de caída.

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Según el relevamiento, durante el segundo semestre de 2025 se perdieron en promedio 5.000 empleos industriales por mes. En la comparación anual, la industria perdió más de 42.364 puestos formales. El trabajo agregó que, si se considera el empleo indirecto, la pérdida supera los 131.000 puestos.

El empleo industrial formal acumula diez meses consecutivos de caída y más de 42.000 puestos perdidos en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El deterioro también se refleja en el empleo”, señaló el informe, que definió el proceso como una caída sostenida del entramado productivo.

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La situación del mercado laboral aparece además vinculada a la debilidad del consumo interno. En las últimas semanas, distintos relevamientos privados detectaron que la demanda de los hogares continúa mostrando retrocesos.

El informe de I+D identificó precisamente al “consumo débil” como uno de los factores que condicionan la actividad industrial hacia adelante.

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La capacidad instalada sigue por debajo del potencial

El informe también puso el foco en el bajo nivel de utilización de la capacidad instalada. El documento recordó que la industria operó en marzo con un uso de planta de 59,8 por ciento.

Si bien el dato mostró una mejora frente al 54,6% de febrero y también respecto del 54,4% registrado un año antes, el trabajo sostuvo que la industria continúa funcionando “muy por debajo de su potencial”.

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La preocupación, además, se concentra en algunos sectores específicos. El informe destacó que actividades intensivas en empleo e ingeniería, como metalmecánica, textil, caucho y plástico y automotriz, operan con niveles de utilización cercanos o inferiores al 50%.

Distintos sectores industriales operan con niveles de utilización de capacidad instalada cercanos o inferiores al 50%, de acuerdo con un relevamiento privado. (Reuters)

En varios de esos rubros, el relevamiento indicó que la actividad acumula caídas de entre 15% y 35% respecto de sus máximos históricos. “El cierre de industrias es capacidad productiva que se destruye y no se recupera”, señaló el documento.

La situación de la industria textil ya había aparecido entre las más afectadas en los datos oficiales de marzo. Según el Indec, el sector registró una caída interanual de 23,3%, una de las más pronunciadas dentro de la industria manufacturera.

Una recuperación desigual entre sectores

El informe privado también advirtió sobre una creciente “fragmentación productiva” dentro de la economía argentina. Según el documento, algunos sectores vinculados a la molienda agrícola y a la producción de hidrocarburos muestran un mejor desempeño, mientras que las actividades ligadas al mercado interno continúan debilitadas.

“Los sectores que más empleo generan son los que más están cayendo”, afirmó el trabajo. El documento resumió ese escenario con una definición: “Argentina no va en dos velocidades, sino que se están configurando dos Argentinas”.

En marzo, por ejemplo, la actividad económica mostró una recuperación luego de la caída de febrero, impulsada en gran medida por el sector agropecuario. Pero distintos informes coincidieron en que la industria y la construcción todavía exhiben un comportamiento irregular.

Ese diagnóstico coincidió con otros análisis privados conocidos en las últimas semanas, que señalaron que el crecimiento de la actividad económica continúa explicado principalmente por sectores vinculados al agro y los recursos naturales, mientras buena parte del resto de la economía mantiene un desempeño débil. De hecho, el informe de de I+D muestra que algunos rubros están muy lejos del nivel de actividad que registraron en su mejor momento.

El caso más crítico es el de la industria textil, que está un 50,1% por debajo del pico de actividad alcanzado en mayo de 2016.

Costos, importaciones y tipo de cambio

De cara a los próximos meses, el informe de I+D sostuvo que el escenario para la industria “es complejo”. El documento mencionó una combinación de factores que, según planteó, mantienen un contexto de “alta fragilidad” para el sector manufacturero.

Entre ellos enumeró un mercado interno débil, un tipo de cambio apreciado, mayores costos, presión importadora y “falta de monitoreo frente a prácticas desleales o contrabando”.

Con ese escenario, el informe de I+D concluyó que la mejora de marzo no alcanzó para modificar la tendencia general de la industria y advirtió que los próximos meses seguirán marcados por un nivel de actividad bajo y un desempeño heterogéneo entre sectores.