Opinión

Cómo manejar la economía familiar en tiempos de la “Tormenta Económica Global”

Esta crisis también puede convertirse en una oportunidad para construir hábitos financieros sólidos y duraderos

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Ilustración de una familia de tres bajo un paraguas azul, protegidos de una lluvia de dinero y símbolos de inflación. Edificios y autos se ven al fondo.
Una familia se resguarda bajo un paraguas mientras una "tormenta económica" cae a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy vivimos una realidad profundamente alterada por la inflación, las tensiones geopolíticas, las disrupciones logísticas y las guerras comerciales que afectan a Latinoamérica y al mundo. Las familias enfrentan un escenario complejo: alimentos, combustibles, energía y transporte con precios cada vez más altos, mientras la estabilidad laboral y la generación de empleo adecuado se vuelven más inciertas.

Ante este panorama, la respuesta no debe ser el pánico, sino la disciplina, la planificación y una visión financiera de mediano y largo plazo.

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El primer paso es conocer con claridad la realidad financiera del hogar. Elaborar un presupuesto detallado ya no es opcional. Es indispensable registrar todos los ingresos y gastos mensuales, diferenciando entre gastos esenciales —como vivienda, alimentación, transporte y salud— y aquellos no esenciales. La meta ideal es que los gastos no superen el 80% de los ingresos, dejando espacio para el ahorro. En economías familiares más ajustadas, al menos debe evitarse que los egresos excedan el 90% de los ingresos.

El segundo paso es construir un fondo de emergencia. Lo recomendable es acumular entre tres y seis meses de gastos esenciales en una cuenta de fácil acceso. En tiempos difíciles, este respaldo financiero evita recurrir a préstamos bancarios, tarjetas de crédito o la venta apresurada de patrimonio para cubrir urgencias.

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También es fundamental recortar gastos innecesarios sin sacrificar calidad de vida. Revisar suscripciones poco útiles, limitar comidas fuera de casa y racionalizar gastos de entretenimiento —como viajes, cine u ocio excesivo— puede generar un alivio importante para el presupuesto familiar.

Otro aspecto clave es manejar las deudas con inteligencia. Deben priorizarse aquellas con intereses altos, especialmente las tarjetas de crédito. Endeudarse para financiar lujos o consumo innecesario puede convertirse rápidamente en una carga difícil de sostener en tiempos de incertidumbre.

Asimismo, resulta indispensable fortalecer y diversificar las fuentes de ingreso. Cuidar el empleo, desarrollar habilidades adicionales o generar ingresos complementarios puede marcar una gran diferencia en épocas de volatilidad económica.

Esta crisis también puede convertirse en una oportunidad para construir hábitos financieros sólidos y duraderos. Hay errores que deben evitarse: ser demasiado optimista con los ingresos futuros o ignorar gastos no recurrentes como seguros, salud, mantenimiento del hogar o educación.

El primer mes de ajuste suele ser el más difícil, pero también es el inicio de una nueva disciplina financiera. La constancia de hoy puede transformarse mañana en independencia económica y tranquilidad emocional.

En medio de esta gran tormenta económica global, la verdadera riqueza ya no se mide únicamente por el dinero acumulado, sino por la capacidad de mantener estabilidad, libertad financiera y paz mental.

Actuar con responsabilidad hoy permitirá no solo resistir la crisis, sino también construir un futuro más sólido y próspero para nuestras familias.

* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.

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