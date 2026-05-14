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Un misil y una patriada: los golazos de Driussi y Martínez Quarta para el triunfo de River Plate ante Gimnasia

El delantero controló de derecha y fusiló de zurda para abrir el marcador. El defensor decoró el resultado con una proyección desde el fondo y un franco cabezazo

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*El golazo de Driussi

River Plate derrotó 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura, impulsado por los golazos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, quienes marcaron en momentos determinantes del encuentro disputado este miércoles en el Monumental.

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El triunfo no solo le permitió al equipo avanzar en la competencia, sino que consolidó a Driussi como el máximo anotador riverplatense del semestre y ubicó a Martínez Quarta como figura clave en defensa y ataque con su proyección en el segundo tanto, que terminó convirtiendo.

Los goles llegaron en jugadas de elaboración colectiva. El primero se originó a partir de un pase largo de Marcos Acuña para Facundo Colidio, quien eludió a Renzo Giampaoli y asistió a Driussi. El delantero controló con la pierna derecha y culminó con un potente zurdazo, que superó con velocidad y precisión al arquero Nelson Insfrán, quien no pudo reaccionar ante la fuerza del disparo.

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*El tanto de Martínez Quarta

Fue el séptimo gol de Driussi en el año, un dato que lo distingue en el equipo que dirige Eduardo Coudet. Esta cifra lo sitúa como máximo goleador desde la llegada del entrenador y supera los cuatro tantos de Gonzalo Montiel.

Driussi se reincorporó al equipo tras un desgarro grado II en el bíceps femoral derecho sufrido durante el Superclásico. Su regreso se produjo en el partido de octavos de final ante San Lorenzo, donde no pudo anotar.

En el segundo tiempo, cuando el Lobo buscaba igualar el resultado, Martínez Quarta recuperó la pelota en mitad de cancha, condujo con decisión y tras un centro de Joaquín Freitas, culminó la jugada con un cabezazo implacable que venció nuevamente a Insfrán, quien salió sin seguridad. Así, el zaguero central marcó su segundo gol en esta temporada, luego de una acción revisada y convalidada por el VAR.

“Veníamos de un partido muy difícil contra San Lorenzo en el que ganamos ahí. Hoy se vio un poco de lo que quiere el Chacho”, contó Martínez Quarta con TNT Sports. Sobre su gol explicó que “Juan (Meza) pasó la pelota al medio, vi que no había nadie y arranqué. Vi que había espacios, se abrió Joaco (Freitas), que mandó un buen centro”. Luego reconoció que “sabemos lo difícil que es el fútbol argentino. A veces no se puede ganar como uno quiere, que es jugando bien. Supimos sufrir y sufrimos como equipo. La victoria fue trabajada y tenemos que seguir mejorando”. Y, por último, se sorprendió cuando le informaron que el duelo por semifinales ante Rosario Central será el sábado y no el domingo: “Un día menos de descanso. Hicimos un gran desgaste contra San Lorenzo ya que veníamos de tres días”.

El conjunto millonario venía de una victoria en Brasil frente a Red Bull Bragantino, un resultado que revirtió el ánimo tras la derrota en el Superclásico, y que aportó confianza para los cruces por el certamen local. El rendimiento ante el conjunto platense marcó una diferencia en el marcador y en la dinámica del equipo.

Con este resultado, River Plate enfrentará en semifinales a Rosario Central, que previamente venció 2-1 a Racing en el Gigante de Arroyito. El partido se disputará este sábado en el Estadio Monumental debido a que el conjunto de Núñez terminó segundo en la Zona B de la fase regular y el equipo Canalla finalizó cuarto.

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