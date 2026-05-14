Economía

La Argentina lidera el ranking mundial de consumo de huevos: cuál fue el promedio por persona en 2025

El país se ubicó al tope de la lista global, impulsado por un sector avícola tecnificado y una producción que supera los 19.000 millones de unidades al año

Guardar
Google icon
Efemérides - Perú - historias - 11 octubre
El Día Mundial del Huevo, celebrado hoy, subraya la riqueza de este alimento en la dieta humana. Contribuye a la salud y bienestar, promoviendo su consumo en todo el mundo. (Andina)

La Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en el consumo de huevos, superando a México y consolidándose como el país con mayor consumo per cápita del mundo. Según el informe del Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) elaborado bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), se consumen 398 huevos por persona al año.

Esta cifra coloca a Argentina más de un 30% por encima del promedio regional, estimado en 304 huevos anuales, y marca una tendencia ascendente que se sostiene por la eficiencia industrial y la valoración creciente del huevo como fuente accesible de proteína.

PUBLICIDAD

El sector avícola argentino sostiene este liderazgo apoyado en 62,7 millones de aves en postura y una producción anual que alcanza los 19.000 millones de huevos. De acuerdo con el informe de ILH, este desarrollo responde a décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología, junto a la capacidad de mantener precios competitivos y asegurar el abastecimiento interno pese a los desafíos macroeconómicos y las asimetrías fiscales. El documento destaca que el huevo en Argentina tributa un IVA del 21%, condición que afecta su competitividad frente a otras proteínas, aunque impidió el crecimiento del consumo.

Alrededor de 46 millones de huevos se consumen a diario en Colombia - crédito Infobae
Alrededor de 46 millones de huevos se consumen a diario en Colombia - crédito Infobae

El ranking latinoamericano de consumo per cápita en 2025 muestra a Argentina en primer lugar, seguida por México con 392 huevos y Colombia con 365. Luego se ubican República Dominicana (319), Guatemala (289), Brasil (283), Chile (251) y Bolivia (242). En posiciones inferiores aparecen Perú (237), Honduras (215), Ecuador (196), Venezuela (160) y Cuba (50). La disparidad regional se profundiza con países de Centroamérica y el Caribe, donde el consumo sigue lejos de los niveles sudamericanos; en Cuba apenas llega a 50 huevos anuales por habitante y en otros, como Honduras y Ecuador, la cifra no supera los 215.

PUBLICIDAD

El informe de ALA subraya que la región produce cerca de 196 mil millones de huevos por año, lo que representa el 13% de la producción mundial y confirma el peso latinoamericano en el mercado global. Brasil y México lideran en volumen productivo, mientras que Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores. El consumo promedio en América Latina creció de 276 huevos en 2021 a los actuales 304 proyectados para 2025, aunque las diferencias entre países reflejan distintas realidades económicas, culturales y de acceso alimentario.

La estructura productiva de la región está dominada por el sistema de cría en jaula, aunque Brasil y algunos países centroamericanos avanzan hacia sistemas aviarios y métodos libres u orgánicos, en respuesta tanto a demandas del mercado como a nuevas regulaciones. Sobre la base genética, el 65% de las aves en Latinoamérica son blancas y el 35% marrones, una distribución que responde a las preferencias del consumidor y a factores productivos específicos de cada país.

Contrabando de huevos
El contrabando de huevos desde Bolivia ha captado el 12% del consumo nacional. (Andina)

En materia de comercio exterior, el informe de ILH indica que América Latina exporta apenas el 0,8% de su producción de huevos. Brasil concentra el 34,7% de las exportaciones regionales, seguido por República Dominicana con el 30,9%. La Argentina ocupa el tercer lugar, con el 13,86%, mientras que México representa el 12,56%. El resto de los países mantiene participaciones menores en el comercio internacional, como Paraguay, Honduras, Perú y Colombia, todos con cuotas inferiores al 3 por ciento.

El presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, sintetizó: “Este logro es el resultado de décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos, sumado a una creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad nutricional y la accesibilidad de esta proteína. Argentina es un faro a nivel mundial en estrategias de marketing y comunicación sobre los beneficios del consumo de huevo”.

La proyección para los próximos años es que el sector avícola argentino mantenga su liderazgo tanto en el mercado interno como en el externo, impulsado por la tecnificación, la competitividad y la consolidación del huevo como alimento central en la dieta nacional.

Temas Relacionados

huevospollosector avícolaproteínaranking mundialúlitmas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El organizador de Expo Mate advirtió por la baja del consumo local, pero dijo que crece en el exterior: el factor Messi

La yerba mate cayó en ventas internas pese a una cosecha récord, y Cirilo Wagener explicó en Infobae al Regreso por qué el producto argentino conquista mercados externos

El organizador de Expo Mate advirtió por la baja del consumo local, pero dijo que crece en el exterior: el factor Messi

Ley de Transparencia Fiscal: por qué 18 provincias eluden mostrar impuestos locales en los tickets

A casi un año de la sanción nacional, solo Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires reglamentaron la norma que obliga a detallar cargas provinciales y municipales en cada compra

Ley de Transparencia Fiscal: por qué 18 provincias eluden mostrar impuestos locales en los tickets

El Banco Central concretó la mayor compra de dólares del mes y suma casi USD 7.900 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 185 millones este miércoles y las reservas internacionales superaron los USD 46.500 millones

El Banco Central concretó la mayor compra de dólares del mes y suma casi USD 7.900 millones en 2026

Javier Timerman: “A la economía argentina le conviene que la Reserva Federal baje la tasa”

Después de ocho años, Jerome Powell deja la Fed y Kevin Warsh será su reemplazo, un recambio que involucra a una de las instituciones más influyentes del sistema financiero global, según destacó Timerman en Infobae al Regreso

Javier Timerman: “A la economía argentina le conviene que la Reserva Federal baje la tasa”

YPF aumentó el precio de los combustibles y lo mantendrá estable por 45 días

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, anunció un ajuste de 1% y la continuidad del “buffer” con el propósito de no trasladar sobresaltos del barril del petróleo al surtidor

YPF aumentó el precio de los combustibles y lo mantendrá estable por 45 días

DEPORTES

“Caretas”: el durísimo posteo de Di María contra Diego Milito y los que cuestionaron el arbitraje tras el triunfo de Rosario Central

“Caretas”: el durísimo posteo de Di María contra Diego Milito y los que cuestionaron el arbitraje tras el triunfo de Rosario Central

10 frases de Coudet tras la clasificación de River: de las ausencias de Kendry Páez y Subiabre a las lesiones de Acuña y Montiel

La filosa respuesta de Jorge Almirón a las duras acusaciones de Diego Milito tras la eliminación de Racing ante Rosario Central

Un misil y una patriada: los golazos de Driussi y Martínez Quarta para el triunfo de River Plate ante Gimnasia

El áspero ida y vuelta entre Coudet y Nacho Fernández en pleno triunfo de River Plate ante Gimnasia: “No te estoy canchereando”

TELESHOW

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

Quiénes fueron los dos jugadores eliminados en la “Placa Planta” de Gran Hermano Generación Dorada

Joaquín Levinton le reveló a Jimena Barón por qué no le caía bien: “Te tengo que confesar algo”

La angustia de Eva Bargiela por no poder ver el crecimiento de su hijo: “Faltan ochenta años”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo manejar la economía familiar en tiempos de la “Tormenta Económica Global”

Cómo manejar la economía familiar en tiempos de la “Tormenta Económica Global”

Taiwán, pieza clave

Israel y Líbano retoman en Washington las negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah

Condenan en Panamá a 16 individuos con penas que oscilan entre 64 a 92 meses de prisión

Identifican a hondureños muertos por golpe de calor y asfixia dentro de vagón ferroviario en Texas