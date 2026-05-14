La Argentina lidera el ranking mundial de consumo de huevos: cuál fue el promedio por persona en 2025

El Día Mundial del Huevo, celebrado hoy, subraya la riqueza de este alimento en la dieta humana. Contribuye a la salud y bienestar, promoviendo su consumo en todo el mundo. (Andina)

La Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en el consumo de huevos, superando a México y consolidándose como el país con mayor consumo per cápita del mundo. Según el informe del Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) elaborado bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), se consumen 398 huevos por persona al año.

Esta cifra coloca a Argentina más de un 30% por encima del promedio regional, estimado en 304 huevos anuales, y marca una tendencia ascendente que se sostiene por la eficiencia industrial y la valoración creciente del huevo como fuente accesible de proteína.

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El sector avícola argentino sostiene este liderazgo apoyado en 62,7 millones de aves en postura y una producción anual que alcanza los 19.000 millones de huevos. De acuerdo con el informe de ILH, este desarrollo responde a décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología, junto a la capacidad de mantener precios competitivos y asegurar el abastecimiento interno pese a los desafíos macroeconómicos y las asimetrías fiscales. El documento destaca que el huevo en Argentina tributa un IVA del 21%, condición que afecta su competitividad frente a otras proteínas, aunque impidió el crecimiento del consumo.

Alrededor de 46 millones de huevos se consumen a diario en Colombia - crédito Infobae

El ranking latinoamericano de consumo per cápita en 2025 muestra a Argentina en primer lugar, seguida por México con 392 huevos y Colombia con 365. Luego se ubican República Dominicana (319), Guatemala (289), Brasil (283), Chile (251) y Bolivia (242). En posiciones inferiores aparecen Perú (237), Honduras (215), Ecuador (196), Venezuela (160) y Cuba (50). La disparidad regional se profundiza con países de Centroamérica y el Caribe, donde el consumo sigue lejos de los niveles sudamericanos; en Cuba apenas llega a 50 huevos anuales por habitante y en otros, como Honduras y Ecuador, la cifra no supera los 215.

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El informe de ALA subraya que la región produce cerca de 196 mil millones de huevos por año, lo que representa el 13% de la producción mundial y confirma el peso latinoamericano en el mercado global. Brasil y México lideran en volumen productivo, mientras que Argentina y Colombia se consolidan como principales consumidores y productores. El consumo promedio en América Latina creció de 276 huevos en 2021 a los actuales 304 proyectados para 2025, aunque las diferencias entre países reflejan distintas realidades económicas, culturales y de acceso alimentario.

La estructura productiva de la región está dominada por el sistema de cría en jaula, aunque Brasil y algunos países centroamericanos avanzan hacia sistemas aviarios y métodos libres u orgánicos, en respuesta tanto a demandas del mercado como a nuevas regulaciones. Sobre la base genética, el 65% de las aves en Latinoamérica son blancas y el 35% marrones, una distribución que responde a las preferencias del consumidor y a factores productivos específicos de cada país.

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El contrabando de huevos desde Bolivia ha captado el 12% del consumo nacional. (Andina)

En materia de comercio exterior, el informe de ILH indica que América Latina exporta apenas el 0,8% de su producción de huevos. Brasil concentra el 34,7% de las exportaciones regionales, seguido por República Dominicana con el 30,9%. La Argentina ocupa el tercer lugar, con el 13,86%, mientras que México representa el 12,56%. El resto de los países mantiene participaciones menores en el comercio internacional, como Paraguay, Honduras, Perú y Colombia, todos con cuotas inferiores al 3 por ciento.

El presidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, sintetizó: “Este logro es el resultado de décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos, sumado a una creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad nutricional y la accesibilidad de esta proteína. Argentina es un faro a nivel mundial en estrategias de marketing y comunicación sobre los beneficios del consumo de huevo”.

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La proyección para los próximos años es que el sector avícola argentino mantenga su liderazgo tanto en el mercado interno como en el externo, impulsado por la tecnificación, la competitividad y la consolidación del huevo como alimento central en la dieta nacional.