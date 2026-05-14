Un hombre fue imputado en Chaco por abusar de un bebé y atacar a la madre tras ser descubierto

Detuvieron a un hombre por el presunto abuso sexual de un bebé

Un hombre de 41 años fue imputado por el presunto abuso sexual de un bebé de un año en la localidad de Juan José Castelli, en Chaco. El sospechoso es el tío de la madre del menor y, al ser descubierto en una situación comprometedora, atacó a la madre.

La joven de 23 años ingresó a la vivienda y encontró al hombre “con los pantalones bajos” junto al bebé, según constató Diario Chaco respecto a la denuncia presentada. Tras descubrir la escena, la progenitora agarró un cuchillo para defenderlo y amenazó al acusado, quien reaccionó de manera violenta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe de la División Prensa de la Policía de Chaco, Facundo Gómez, al mencionado portal, el hombre agredió físicamente a la denunciante. La ahorcó e hizo que uno de sus perros la mordiera durante el forcejeo. La mujer indicó que el acusado habría consumido estupefacientes antes de los hechos.

Tras la denuncia, el fiscal Gerónimo Roggero, titular de la Fiscalía N°1, ordenó la detención inmediata del hombre. Personal de la División Investigaciones Complejas de la ciudad llevó a cabo el procedimiento y detuvo al sospechoso en una vivienda ubicada sobre calle Sáenz Peña al 700. El detenido quedó imputado por el delito de “supuesto abuso sexual” y permanece alojado en una dependencia policial de la zona.

PUBLICIDAD

Luego del episodio, tanto el bebé como su madre quedaron bajo asistencia médica y recibieron atención de equipos interdisciplinarios con el respectivo acompañamiento psicológico.

Se trata del tío de la mamá del bebé (Foto: La Voz del Interior)

Perpetua por abusar y matar a su hija

La Justicia de Mendoza dictó la pena de prisión perpetua para Gustavo Olguín Ormeño, un enfermero de 28 años, tras hallarlo responsable del abuso sexual y homicidio de su hija de dos meses, Emma Pilar Olguín, en agosto de 2023. El fallo se resolvió mediante un juicio abreviado a fines de abril pasado, luego de que el acusado reconociera los delitos que se le imputaban.

PUBLICIDAD

El tribunal determinó que el hombre fue responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado. Los hechos se produjeron en una vivienda de Las Heras, en momentos en que la madre de la víctima no se encontraba presente.

De acuerdo con la información recabada, la mujer fue sobreseída en la investigación. La jueza Natacha Cabezas ordenó su apartamiento al determinar que la joven, de 23 años en ese momento, era víctima de violencia de género y que al momento del crimen estaba en el hospital Central por un tratamiento odontológico. Por esta razón, la mujer fue liberada luego de comprobarse que no se hallaba en el domicilio cuando ocurrieron los hechos.

PUBLICIDAD

El enfermero de Mendoza, condenado a pena máxima por el abuso de su hija bebé, aparece en esta imagen junto a una mujer en un ascensor. (Diario Uno)

La causa se apoyó en pruebas médicas y periciales que resultaron determinantes. El Cuerpo Médico Forense estableció que la bebé presentaba lesiones internas y externas, entre ellas moretones y marcas de golpes en distintas partes del cuerpo, como espalda, tórax, abdomen, brazos, piernas y muslos. Algunas de estas lesiones habrían sido provocadas con un objeto similar a una varilla. Además, los especialistas constataron desprendimiento de hígado, daños cerebrales compatibles con el síndrome del bebé sacudido y lesiones en la zona genital.

La víctima fue trasladada al hospital Humberto Notti con síntomas propios del síndrome del bebé sacudido. El personal médico que la atendió detectó signos de abuso sexual y graves agresiones físicas. La autopsia confirmó la magnitud de las lesiones y contribuyó a la condena impuesta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portalEl Sol, las circunstancias del crimen y las pruebas recabadas durante la investigación llevaron a un fallo unánime. El tribunal consideró la gravedad de los delitos y la documentación médica, que fue determinante para establecer la responsabilidad penal de Olguín Ormeño.