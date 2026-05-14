Identifican a hondureños muertos por golpe de calor y asfixia dentro de vagón ferroviario en Texas

Familiares y autoridades identificaron a cuatro de los migrantes fallecidos dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, entre ellos dos hondureños y dos ciudadanos mexicanos. (FOTO: Univisión)

La Cancillería de Honduras confirmó este miércoles la identidad de tres migrantes hondureños encontrados sin vida dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, en un caso que volvió a evidenciar los riesgos extremos que enfrentan cientos de personas durante las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

Nelson Davián Portillo Martínez, de apenas 14 años y originario de La Masica, Atlántida, fue una de las víctimas más jóvenes encontradas dentro del vagón ferroviario en Laredo, Texas.

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El adolescente buscaba regresar a Estados Unidos junto a su familia tras haber vivido varios años en ese país. Sus familiares ahora gestionan apoyo para repatriar sus restos a Honduras.

Nelson Davián Portillo Martínez, de 14 años y originario de Atlántida, murió tras quedar atrapado dentro del vagón ferroviario mientras intentaba llegar a Estados Unidos. (FOTOS: Univisión)

Denis Isaías Anariba, de 24 años y originario del departamento de Yoro, también murió durante la tragedia migratoria registrada en Texas. Según relataron sus familiares, el joven soñaba con reencontrarse con su esposa e hija en Houston, ciudad donde había vivido anteriormente antes de ser deportado meses atrás.

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Denis Isaías Anariba Herrera, hondureño de 24 años, soñaba con reencontrarse con su esposa e hija en Houston antes de morir en la tragedia ocurrida en Texas.(FOTOS: Univisión)

La tercera persona bajo investigación corresponde presuntamente a Josué Cerón Valdés, quien, según testimonios recopilados por las autoridades, viajaba acompañando y cuidando al menor durante el trayecto migratorio.

La directora general de Asuntos Consulares, Flabia Zamora, informó que las autoridades forenses estadounidenses notificaron al consulado hondureño en McAllen sobre el hallazgo de siete migrantes fallecidos, entre ellos tres ciudadanos hondureños.

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Según explicó la funcionaria, dos de las víctimas ya fueron plenamente identificadas, mientras que una tercera continúa en proceso de confirmación oficial por parte de Medicina Forense de Laredo.

“Lamentablemente recibimos información por parte de nuestro consulado en McAllen, que fueron ellos informados a su vez por autoridades de medicina forense de Laredo, que habían encontrado siete migrantes, entre ellos tres hondureños”, expresó Zamora.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades estadounidenses, los migrantes habrían muerto por hipertermia, asfixia y exposición prolongada a temperaturas extremas dentro del vagón ferroviario donde fueron encontrados.

“Ellos fueron encontrados en el vagón de un tren, posiblemente fue asfixia, un golpe de calor y por estar sometidos a altas temperaturas en ese vagón”, detalló Zamora.

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La médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, confirmó que una de las autopsias practicadas determinó como causa de muerte la hipertermia, término médico utilizado para describir un aumento severo de la temperatura corporal provocado por calor extremo.

Las autoridades estadounidenses continúan desarrollando investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar cuánto tiempo permanecieron encerradas las víctimas dentro del vagón de carga.

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Las víctimas habrían fallecido por golpe de calor y asfixia tras permanecer expuestas a temperaturas extremas dentro del tren. (FOTO: Univisión)

La Cancillería hondureña informó además que únicamente los restos del menor de edad serán repatriados a Honduras, luego de que familiares de la segunda víctima comunicaran que no solicitarán el retorno del cuerpo.

Según explicó Zamora, la madre de Nelson Davián Portillo Martínez reside actualmente en México y recibe acompañamiento consular para gestionar una visa humanitaria que le permita realizar el reconocimiento oficial de los restos de su hijo.

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El caso ha generado consternación tanto en Honduras como en México debido a las condiciones en las que fueron encontrados los migrantes y al incremento de tragedias relacionadas con tráfico irregular de personas y rutas clandestinas hacia territorio estadounidense.

Laredo, ubicada en la frontera entre Texas y México, es uno de los principales puntos de tránsito ferroviario utilizados por migrantes que intentan avanzar hacia distintas ciudades de Estados Unidos ocultándose en trenes de carga.

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En los últimos años, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre los peligros extremos de estas rutas, especialmente durante temporadas de altas temperaturas, donde el encierro en contenedores, vagones o cajas secas puede provocar asfixia y golpes de calor mortales en pocas horas.

La tragedia volvió a encender las alertas sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan miles de migrantes centroamericanos durante su recorrido hacia Estados Unidos.