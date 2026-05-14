Condenan en Panamá a 16 individuos con penas que oscilan entre 64 a 92 meses de prisión

Individuos capturados por diversos delitos en Panamá.

Unas 16 condenas que van desde los 64 a los 92 meses de prisión logró la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía de Delitos Relacionados con Drogas de Panamá Oeste.

Este resultado corresponde a las audiencias de las personas aprehendidas mediante la operación “Bloqueo”, realizada en los distritos de Arraiján y La Chorrera, al oeste de la ciudad capital.

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Además de las condenas, la entidad de justicia informó que se ejecutaron cinco medidas de detención provisional y la aplicación de una medida cautelar de depósito domiciliario, además de una de reporte periódico, por delitos de venta de drogas y posesión agravada de sustancias ilícitas.

A los sentenciados se les impuso como pena accesoria el comiso de $665, vinculados presuntamente con las actividades ilícitas investigadas y la inhabilitación de funciones públicas.

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Durante la operación “Bloqueo” se realizaron 19 operaciones de compra controlada de droga y 11 allanamientos, en lugares como Nuevo Chorrillo, Barriada 2000, Cerro Silvestre, Burunga, 7 de Septiembre, Bella Vista, Vacamonte, calle El Pescado y Playa Chiquita, logrando la aprehensión de estas personas, al igual que la incautación de una gran cantidad de sustancias ilícitas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Durante la operación “Bloqueo” se realizaron 19 operaciones de compra controlada de droga y 11 allanamientos.

La institución también informó que inició las investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal, luego de que se iniciara la búsqueda de restos humanos semienterrados en un área boscosa de la provincia de Colón.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, después de una intensa búsqueda se localizaron restos humanos en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos, en la costa atlántica.

En otro caso, por el delito de violación agravada fue detenido provisionalmente un ciudadano de 47 años de edad estará detenido provisionalmente.

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Esto, luego de que la Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual y Violencia de Género de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala demostrara ante el Juzgado de Garantías la vinculación del individuo a un caso registrado en esa región.

Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Garantías la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este hombre, solicitudes que fueron admitidas.

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Por el delito de violación agravada fue detenido un sujeto de 47 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hecho ocurrió este 30 de abril del 2026, en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, cuando el imputado abusó sexualmente de un menor de 5 años de edad. El sujeto fue aprehendido en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

En otro acto delictivo en Panamá Oeste la Fiscalía Regional logró que un hombre de 66 años de edad fuera detenido provisionalmente, acusado del delito de actos libidinosos, en perjuicio de una menor de 4 años de edad.

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La Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de esa región del país presentó los elementos de convicción, logrando que el Juzgado de Garantías considerara los riesgos procesales, de peligro de afectación de medios pruebas, por la naturaleza del hecho y el peligro de atentar contra la víctima y sus familiares, lo que permitió la aplicación de la medida cautelar más severa y proporcional al hecho cometido.

El caso ocurrió este 9 de mayo de 2026, en el distrito de La Chorrera, al oeste de la ciudad capital, cuando el hombre, quien es vecino de la víctima, aprovechándose de la confianza cometió el repudiable hecho punible.

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