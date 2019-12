El trigo es un alimento óptimo, pero lo utilizamos demasiado y para infinidad de productos, y no al grano original ósea integral. Se consume refinado, y así tenemos galletitas, alfajores y millones de productos en nuestra alacena llenos de azúcares y conservantes. Hoy los estudios científicos y médicos de las dietas sin gluten para pacientes no celíacos demuestran eficacia, no por el hecho de no incorporar al gluten en sí, sino porque el paciente aumenta el consumo de fibras y otros micronutrientes porque elevan el consumo de frutas, verduras, legumbres y otros tipos de cereales diversificando de esta manera su alimentación.