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La filosa respuesta de Jorge Almirón a las duras acusaciones de Diego Milito tras la eliminación de Racing ante Rosario Central

El entrenador canalla rechazó las fuertes frases del presidente de la Academia por el arbitraje de Darío Herrera y defendió el triunfo por 2-1 en el Gigante de Arroyito

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Jorge Almirón le respondió con dureza a Diego Milito tras la eliminación de Racing Club en los cuartos de final del Torneo Apertura: “No sé qué partido vio. Nosotros ganamos bien en la cancha”, disparó el entrenador de Rosario Central después de que el presidente del equipo de Avellaneda acusara al árbitro Darío Herrera de haberle robado el partido.

El Canalla se impuso por 2-1 en tiempo suplementario en el Estadio Gigante de Arroyito y avanzó a semifinales, donde enfrentará a River Plate en el Estadio Monumental el próximo fin de semana. El triunfo, festejado con euforia en el vestuario local, derivó en una disputa pública entre el dirigente y el entrenador que monopolizó la atención en el fútbol argentino.

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Milito fue el único dirigente de Racing que habló ante la prensa y no escatimó en críticas. “Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron”, afirmó el presidente del conjunto de Avellaneda. “Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista”, añadió, y fue más lejos: “El fútbol argentino está roto, no da para más”.

El presidente de la Academia fue tajante tras el partido

Almirón descartó esa lectura de plano. Sobre las expulsiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Césare, que dejaron a Racing con nueve jugadores en el alargue, el DT fue tajante: “Vi doble amonestación y la expulsión fue expulsión”, declaró. Y en el análisis del juego fue igualmente contundente: “En el segundo tiempo los pasamos por arriba. Lo ganamos bien, hicimos lo que teníamos que hacer”.

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El partido tuvo al VAR como figura recurrente. A los locales les anularon un gol de Alejo Véliz por una posición adelantada milimétrica tras una revisión extensa. Luego, el VAR intervino para convertir la amarilla a Martínez en roja directa, después de un golpe a Emanuel Coronel. En el inicio del tiempo extra, Di Césare vio la segunda amarilla por una entrada a Enzo Copetti, y desde el banco visitante estalló Gonzalo Costas, hijo y asistente del técnico de Racing, con insultos al árbitro.

Con la ventaja numérica, Central no perdonó. Copetti, ex Racing, marcó el gol del triunfo definitivo y cumplió con la ley del ex. Antes, el empate había llegado por intermedio de Gastón Ávila, tras un córner en el que Ángel Di María asistió con un centro preciso. El arquero Facundo Cambeses también fue figura en el partido.

Almirón reconoció que el equipo tuvo poco tiempo de preparación para el encuentro por el calendario apretado, aunque valoró la respuesta física del grupo: “Venimos soportando bien el trajín. Ahora tenemos que descansar y luego jugar por Libertadores”, señaló. El DT también cuestionó el formato de definición por tiempo extra: “Una locura el tiempo extra, hacer esforzar a los jugadores, no le hace bien al espectáculo”.

Milito, por su parte, cerró sus declaraciones con un llamado a la acción colectiva. “Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol”, dijo el presidente de Racing.

Rosario Central visitará a River Plate en el Monumental, este sábado por la semifinal del Torneo Apertura

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