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Israel y Líbano retoman en Washington las negociaciones para poner fin a la guerra y avanzar en el desarme de Hezbollah

El Departamento de Estado informó que la delegación libanesa estará integrada por la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam. La representación israelí incluirá al embajador Yechiel Leiter y al viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin

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Se observa humo tras un ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, Dahiyeh, Líbano (EFE)
Se observa humo tras un ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, Dahiyeh, Líbano (EFE)

Representantes de Israel y del Líbano iniciarán este jueves en Washington una nueva ronda de negociaciones de paz bajo mediación de Estados Unidos, en un contexto marcado por la continuidad de los bombardeos israelíes sobre territorio libanés y el aumento de las tensiones con el grupo terrorista Hezbollah pese a la tregua vigente desde abril.

El Departamento de Estado informó que la delegación libanesa estará integrada por la embajadora del Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh, y el enviado especial Simon Karam. La representación israelí incluirá al embajador Yechiel Leiter y al viceasesor de Seguridad Nacional Yossi Draznin.

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Por parte de Estados Unidos participarán el consejero del Departamento de Estado Michael Needham, el embajador estadounidense en Israel Mike Huckabee y el embajador en el Líbano Michel Issa.

Las conversaciones se desarrollarán durante dos días en la sede del Departamento de Estado y constituirán la tercera ronda de contactos entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas.

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Israel y el Líbano ya celebraron reuniones el 14 y el 23 de abril en Washington. En ese momento, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una extensión de tres semanas del alto el fuego y expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico entre ambos países.

Tras las primeras negociaciones, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una extensión de tres semanas del alto el fuego y expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico entre ambos países (EP)
Tras las primeras negociaciones, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una extensión de tres semanas del alto el fuego y expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico entre ambos países (EP)

Trump incluso afirmó entonces que esperaba recibir en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente libanés Joseph Aoun para una cumbre inédita entre ambos Estados. Sin embargo, ese encuentro no se concretó.

Aoun sostuvo que antes debía existir “un acuerdo de seguridad” y debían cesar los ataques israelíes sobre territorio libanés.

La tregua entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 17 de abril, pero los enfrentamientos continuaron. Según un recuento basado en cifras de las autoridades libanesas, más de 400 personas murieron en ataques israelíes desde el inicio del cese al fuego. Las autoridades libanesas también informaron que más de 2.800 personas murieron desde que Israel intensificó los bombardeos a comienzos de marzo.

Israel mantuvo ataques sobre distintas zonas del Líbano, especialmente áreas con fuerte presencia chií, incluidos los suburbios del sur de Beirut. Además, el Ejército israelí avanzó sobre regiones fronterizas del sur libanés.

El Gobierno israelí aseguró que continuará las operaciones contra Hezbollah pese a la tregua. “Cualquiera que amenace al Estado de Israel morirá por sus acciones”, declaró Netanyahu la semana pasada después de un ataque israelí en Beirut que mató a un alto comandante del grupo terrorista.

Un grupo de personas asiste al funeral de las víctimas, entre las que se encuentran miembros de Hezbollah, que perdieron la vida durante el conflicto con Israel, en Mansouri (Líbano), el 23 de abril de 2026. REUTERS/Stringer
Un grupo de personas asiste al funeral de las víctimas, entre las que se encuentran miembros de Hezbollah, que perdieron la vida durante el conflicto con Israel, en Mansouri (Líbano), el 23 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

Hezbollah, respaldado por Irán, lanzó ataques contra Israel tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Aunque el grupo terrorista no participa directamente en las negociaciones de Washington, su desarme y el fin de sus operaciones armadas figuran entre los principales ejes de tensión en las conversaciones.

Irán también reclamó un alto el fuego duradero en el Líbano antes de cualquier acuerdo más amplio relacionado con la guerra regional.

A diferencia de las rondas previas, ni Trump ni el secretario de Estado Marco Rubio participarán de las reuniones debido a la visita oficial que el mandatario estadounidense realiza en China.

(Con información de EFE y AFP)

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