Su cerebro aprende rápido, eso es lo bueno. Utilice tácticas para hacerse la vida más fácil. Si convive con alguien, cuéntele que comenzará un nuevo estilo de vida y que necesita de su ayuda: no hace falta que el resto lo imite, pero es importante que no boicoteen su esfuerzo dejando alimentos tentadores a la vista (si usted fuera alcohólico, su familia no olvidaría una botella de whisky sobre la mesa).