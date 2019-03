Para la integrante del comité de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), "hay pacientes, como los que sufren afecciones renales o cardíacas, que es mejor que no consuman demasiada proteína". Y resaltó que "la leche humana tiene 1,2 gramos de proteínas por cada 100 centímetros cúbicos, por lo que no está recomendado usar leche de vaca no modificada en lactantes pequeños, para eso existen las leches infantiles".