Días atrás, otro de los looks llamativos de Meghan Markle fue en el partido de Serena Williams contra Kaja Juvan. La duquesa de Sussex fue muy criticada pero no por su look sino por su actitud de "diva". Ahí acudió con un sombrero estilo "Panamá", jeans azules, una remera de algodón negra y un blazer con finas líneas negras.