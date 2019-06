Eso no quiere decir que no haya habido una mejora. "En Latinoamérica vemos que hay un cambio interesante en las categorías de limpieza del hogar y cuidado de la ropa: ya no son las mujeres las encargadas naturales de la limpieza y cuidado de la casa para felicidad del varón y de la familia en general. También sucede en personal care: la manera de comunicar desde toallas femeninas hasta desodorantes se hace cada vez más honesta, en el sentido que se dejan de ocultar cuestiones tan naturales como el vello en los cuerpos femeninos; o el color real de la menstruación, que siempre vimos azul en la pantalla", revelaron las investigadoras.