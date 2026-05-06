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Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

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Nacional de Montevideo y Deportes Tolima disputan la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito @Nacional/X
Nacional de Montevideo y Deportes Tolima disputan la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 - crédito @Nacional/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Club Nacional de Uruguay por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

13:02 hsHoy

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

La posibilidad de que América de Cali quede fuera de la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026 se ha vuelto una amenaza real tras su ubicación actual en la tabla. El equipo colombiano visita este miércoles a Alianza Atlético de Perú, en un partido que podría definir su futuro internacional.

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12:33 hsHoy

Así va la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

  1. Deportes Tolima (Colombia): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Nacional (Uruguay): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Universitario (Perú): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Coquimbo Unido (Chile): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
12:24 hsHoy

El “Pijao” quiere dar el golpe ante el “Bolso”

En la Copa Libertadores los dos primeros del grupo pasan a octavos de final y el tercero disputa un "play-off' enla Copa Sudamericana contra los que terminaron en el segundo puesto en la fase de grupos de ese torneo - crédito Deportes Tolima
En la Copa Libertadores los dos primeros del grupo pasan a octavos de final y el tercero disputa un "play-off' enla Copa Sudamericana contra los que terminaron en el segundo puesto en la fase de grupos de ese torneo - crédito Deportes Tolima

El partido se jugará el 6 de mayo de 2026, en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN 2 y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el brasileño Raphael Claus.

El 3 de mayo de 2026, Deportes Tolima empató ante Deportivo Cali en la última fecha de la fase del todos contra todos . El gol inicial del cuadro Vinotinto y Oro llegó por medio de Enner Valencia al minuto 12 de partido desde el tiro del punto penal, pero en el segundo tiempo, Stiven “Titi” Rodríguez al 53 de partido empató las acciones para el Deportivo Cali.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores, los dirigidos por Lucas González golearon por 3-0 al Coquimbo Unido de Chile en el Manuel Murillo Toro, el 28 de abril de 2026, con los goles de Sebastián Guzmán al minuto 59 de tiro penal, de Luis Sandoval al 66 y de Jersson González al 78 de partido.

Por su parte, Nacional de Uruguay cayó por 3-2 ante Albion en el campeonato local, el 3 de mayo de 2026.

Los goles de Albion llegaron por medio del doblete Álvaro López al minuto 8 de partido y 43, de Carlos Airala al 17, mientras que Nacional descontó con Juan de los Santos al 32 y por medio de Agustín Rogel al 80 de partido.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores, el 29 de abril de 2026, el “Bolso” cayó en el estadio Monumental de Lima por 4-2 ante Universitario.

Con los goles de Maximiliano Gómez al minuto 14, de Maximiliano Silvera al 71, el equipo dirigido por Jorge Bava logró anotar en el encuentro, pero los peruanos con Cain Fara al 40, de Alex Valera al 46, Lisandro Azulgaray al 81 y José Carabalí al 90+1, lograron una remontada clave para los peruanos.

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