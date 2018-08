Feminista. No "feminazi" como la etiquetó un profesor en frente de toda la clase cuando tenía sólo 17 años. "Me cambió la vida en términos de que fue la primera vez que me sentí humillada y avergonzada por mi visión sobre la igualdad entre géneros, pero no me paró. Me sacudió y me influyó de manera positiva", revela Mathieu en diálogo con Infobae. "Me di cuenta de que si una adolescente podía poner iracundo a un hombre grande sólo por decir lo que pensaba sobre algo tan básico y lógico como la igualdad de género, realmente tenía poder. Todavía no escribía novelas, pero esa experiencia me dio la fuerza y el estímulo para decir la verdad, incluso en la ficción".