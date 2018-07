Ninguna de todas estas líneas es contundente. Entonces, lo que no podemos hacer es imponer una cuestión sobre la otra. Decirles a quienes tienen otro criterio, que es tan válido como otro sobre esta cuestión, que no pueden acceder a un método de control de la natalidad, a la decisión de tener hijos o no, me parece gravísimo. Y hoy, que estamos en una época de debate, yo creo que hay que mostrar que esto no es una cuestión de intuición o de apelación a virtudes como la caridad, la piedad o la compasión, sino que quienes se oponen están haciendo actos racionales, están teniendo ideas, erróneas o no, pero tienen que ser razones públicas y tienen que atener a la ciudadanía, y no pueden ser cuestiones basadas en la hegemonía o la jerarquía institucional de otra institución por encima del Estado. Me parece que una vez que definimos que la cuestión de la vida no puede definir el debate o la posición, que no hay cómo saberlo a ciencia cierta, valga la redundancia, tenemos que recurrir a los argumentos de salud pública, y los argumentos a favor de la interrupción legal del embarazo -cuestiones como la baja de la mortalidad materna, la baja del embarazo adolescente, entre otros- son abrumadores.