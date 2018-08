Luego de ese período, estuvo mucho tiempo -hasta el 2013- tratando de encontrar una clave para comprender su cuerpo. Y entonces descubrió el activismo gordo, que le otorgó el marco para entender por qué era blanco de burlas y violencias: "Llegó de la mano de una amiga que me mostró los blogs de unas gordas fat fashionistas. Yo venía con una serie de preguntas sobre mi cuerpo que no encontraban una respuesta satisfactoria en la mirada médica que me pedía que baje de peso. Al encontrar esos blogs me sentí profundamente identificada, ya que eran corporalidades excluidas del mundo de la moda y esas personas estaban diciendo 'no sólo somos gordas sino que estamos a la moda'".