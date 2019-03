-MD: Sí, bueno, fue un riesgo. Tomé conciencia de esto por primera vez hace varios años porque alguien me dijo que ésta era la causa filantrópica menos sexy, y no creo que ni Gary ni yo la hayamos hecho más sexy (risas). Pero eso no quiere decir que este trabajo no sea importante. La magnitud y el alcance de esta crisis me impactó desde un principio, y, como mencionó Gary, es muy difícil que la gente en Occidente realmente entienda, porque el agua es algo ubicuo para nosotros, ¿verdad? A dónde sea que vayamos hay canillas en nuestras casas, en espacios públicos. Podés ir a cualquier lado y tomar agua potable. Ésa era una de las cuestiones que me pareció tan atractiva de esta problemática: lo importante que era ayudar, el impacto que podía crear y cómo nadie estaba hablando al respecto.