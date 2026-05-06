¿Por qué el 30 de agosto podría convertirse en un símbolo de la amistad entre El Salvador y Corea?

Una iniciativa en El Salvador busca reconocer la presencia coreana y su influencia en la sociedad. Un aniversario que marca hitos históricos y promueve la cooperación bilateral cada año (Foto cortesía Embajada de Corea del Sur en El Salvador)

La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en la aprobación de una iniciativa que busca declarar el 30 de agosto de cada año como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana.

La propuesta, disponible en la correspondencia legislativa, destaca la intención de reconocer la contribución de la comunidad coreana en el país y fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

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El documento legislativo fundamenta la medida en varios aspectos. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 30 de agosto de 1962, El Salvador y Corea han mantenido un vínculo caracterizado por el respeto mutuo y una cooperación constante.

Corea del Sur ha apoyado a El Salvador con iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, modernización administrativa y desarrollo de capacidades en áreas estratégicas como educación, innovación tecnológica, salud y gestión pública.

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Estos esfuerzos han beneficiado directamente a la población salvadoreña, a través de programas de asistencia técnica, transferencia de conocimiento, formación de talento humano y proyectos de impacto social y económico.

La presencia de la comunidad coreana en el territorio salvadoreño ha propiciado un intercambio cultural visible en la difusión de tradiciones, valores y manifestaciones propias de su identidad, como la gastronomía, el arte y el emprendimiento.

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Estos aportes han fortalecido la diversidad cultural del país y promovido espacios de integración, respeto y convivencia entre ambos pueblos. El intercambio ha enriquecido la vida social y cultural salvadoreña, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al acercamiento entre las naciones.

Las banderas nacionales de Corea del Sur y El Salvador ondean con orgullo en mástiles paralelos bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta legislativa subraya la pertinencia de establecer una fecha conmemorativa para reconocer la presencia, aportes y legado de la comunidad coreana, así como los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

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El 30 de agosto fue elegido por coincidir con el aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas, considerado un hito histórico que simboliza el fortalecimiento de una relación bilateral de beneficio mutuo.

Según información del sitio oficial de la Embajada de Corea en El Salvador, incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas, El Salvador ya figuraba como país aliado que envió ayuda cuando estalló la guerra de Corea en 1950.

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En 1962 se establecieron oficialmente las relaciones entre ambos países, y desde entonces se han desarrollado de forma consistente vínculos de cooperación en diversas áreas, incluyendo la política y la economía. Actualmente, Corea coopera con El Salvador en materias como educación, seguridad, salud y cambio climático, respondiendo al interés salvadoreño por la experiencia coreana en desarrollo económico.

La propuesta para esta media la introdujo la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del Órgano Legislativo, quien sostuvo un encuentro con el embajador coreano, Kwak Taeyeol, en febrero. “Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las vías para fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos, incluyendo los asuntos parlamentarios, económicos y culturales”, informó la sede diplomática.

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La iniciativa que propone declarar cada 30 de agosto como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana avanza en la Asamblea Legislativa, destacando el reconocimiento a la comunidad coreana y los sólidos lazos entre ambos países (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)

Vale mencionar que la solicitud expone que Corea impulsa el fortalecimiento de las relaciones bilaterales considerando a El Salvador un socio importante por la relación económica complementaria y el apoyo coherente en el escenario internacional.

Después de la firma oficial del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica en 2018, y a la espera de su entrada en vigor, se prevé una expansión sin precedentes en los intercambios comerciales y personales entre ambos países.

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