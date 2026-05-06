El Salvador

¿Por qué el 30 de agosto podría convertirse en un símbolo de la amistad entre El Salvador y Corea?

Una propuesta de nueva conmemoración busca visibilizar el intercambio cultural, la cooperación en áreas como la educación y el desarrollo, y el legado de la comunidad coreana en territorio salvadoreño, abriendo puertas a futuras colaboraciones

Guardar
Google icon
Una iniciativa en El Salvador busca reconocer la presencia coreana y su influencia en la sociedad. Un aniversario que marca hitos históricos y promueve la cooperación bilateral cada año (Foto cortesía Embajada de Corea del Sur en El Salvador)
Una iniciativa en El Salvador busca reconocer la presencia coreana y su influencia en la sociedad. Un aniversario que marca hitos históricos y promueve la cooperación bilateral cada año (Foto cortesía Embajada de Corea del Sur en El Salvador)

La Asamblea Legislativa de El Salvador avanza en la aprobación de una iniciativa que busca declarar el 30 de agosto de cada año como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana.

La propuesta, disponible en la correspondencia legislativa, destaca la intención de reconocer la contribución de la comunidad coreana en el país y fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

PUBLICIDAD

El documento legislativo fundamenta la medida en varios aspectos. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 30 de agosto de 1962, El Salvador y Corea han mantenido un vínculo caracterizado por el respeto mutuo y una cooperación constante.

Corea del Sur ha apoyado a El Salvador con iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, modernización administrativa y desarrollo de capacidades en áreas estratégicas como educación, innovación tecnológica, salud y gestión pública.

PUBLICIDAD

Estos esfuerzos han beneficiado directamente a la población salvadoreña, a través de programas de asistencia técnica, transferencia de conocimiento, formación de talento humano y proyectos de impacto social y económico.

La presencia de la comunidad coreana en el territorio salvadoreño ha propiciado un intercambio cultural visible en la difusión de tradiciones, valores y manifestaciones propias de su identidad, como la gastronomía, el arte y el emprendimiento.

Estos aportes han fortalecido la diversidad cultural del país y promovido espacios de integración, respeto y convivencia entre ambos pueblos. El intercambio ha enriquecido la vida social y cultural salvadoreña, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al acercamiento entre las naciones.

Banderas de Corea del Sur (blanca con círculo central rojo y azul) y El Salvador (azul y blanca con escudo) ondeando en mástiles contra el cielo.
Las banderas nacionales de Corea del Sur y El Salvador ondean con orgullo en mástiles paralelos bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta legislativa subraya la pertinencia de establecer una fecha conmemorativa para reconocer la presencia, aportes y legado de la comunidad coreana, así como los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

El 30 de agosto fue elegido por coincidir con el aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas, considerado un hito histórico que simboliza el fortalecimiento de una relación bilateral de beneficio mutuo.

Según información del sitio oficial de la Embajada de Corea en El Salvador, incluso antes del establecimiento formal de relaciones diplomáticas, El Salvador ya figuraba como país aliado que envió ayuda cuando estalló la guerra de Corea en 1950.

En 1962 se establecieron oficialmente las relaciones entre ambos países, y desde entonces se han desarrollado de forma consistente vínculos de cooperación en diversas áreas, incluyendo la política y la economía. Actualmente, Corea coopera con El Salvador en materias como educación, seguridad, salud y cambio climático, respondiendo al interés salvadoreño por la experiencia coreana en desarrollo económico.

La propuesta para esta media la introdujo la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta del Órgano Legislativo, quien sostuvo un encuentro con el embajador coreano, Kwak Taeyeol, en febrero. “Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre las vías para fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos, incluyendo los asuntos parlamentarios, económicos y culturales”, informó la sede diplomática.

La iniciativa que propone declarar cada 30 de agosto como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana avanza en la Asamblea Legislativa, destacando el reconocimiento a la comunidad coreana y los sólidos lazos entre ambos países (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)
La iniciativa que propone declarar cada 30 de agosto como el Día de la Confraternidad Salvadoreño-Coreana avanza en la Asamblea Legislativa, destacando el reconocimiento a la comunidad coreana y los sólidos lazos entre ambos países (Foto cortesía Embajada de Corea en El Salvador)

Vale mencionar que la solicitud expone que Corea impulsa el fortalecimiento de las relaciones bilaterales considerando a El Salvador un socio importante por la relación económica complementaria y el apoyo coherente en el escenario internacional.

Después de la firma oficial del Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica en 2018, y a la espera de su entrada en vigor, se prevé una expansión sin precedentes en los intercambios comerciales y personales entre ambos países.

Google icon

Temas Relacionados

Asamblea Legislativa de El SalvadorCorea del SurRelaciones DiplomáticasDiversidad CulturalEl SalvadorAmistad entre Corea y El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

El CONADEH advierte que el país carece de una estrategia efectiva de reintegración social y laboral, mientras aumentan los riesgos migratorios y se agrava la situación tras la cancelación del TPS para hondureños.

Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

La tasa de negación de visas para El Salvador superó el 58 por ciento en 2025

Las cifras oficiales del Departamento de Estado revelan un incremento sostenido en la negativa de permisos para viajeros provenientes de El Salvador, atribuido principalmente al mal uso de las visas de corta estancia, principalmente por trabajos no autorizados.

La tasa de negación de visas para El Salvador superó el 58 por ciento en 2025

El Gobierno de El Salvador eleva su reserva de bitcóin a 7,643 unidades con una inversión superior a 622 millones de dólares

Las autoridades salvadoreñas consolidan la criptomoneda como parte fundamental de su política financiera, según datos oficiales recientes, a pesar de los límites impuestos por organismos internacionales y la baja aceptación entre la ciudadanía

El Gobierno de El Salvador eleva su reserva de bitcóin a 7,643 unidades con una inversión superior a 622 millones de dólares

El café salvadoreño conquista a la comunidad en Corea del Sur con una sabrosa sesión de brewing

La comunidad salvadoreña en Corea del Sur se reunió en la embajada para aprender los secretos del método V60 junto al barista Byron Meléndez y celebrar así su identidad a través del café más representativo del país

El café salvadoreño conquista a la comunidad en Corea del Sur con una sabrosa sesión de brewing

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El dispositivo presentado en Santo Domingo prevé hospitales equipados, coordinación en tiempo real y servicios móviles para responder a las necesidades sanitarias de todos los participantes en el evento deportivo regional

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

TECNO

Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

Furor renovado por Michael Jackson: escuchar su música en Spotify creció un 70% en Colombia

Microsoft cancela Gaming Copilot y frena su apuesta por la IA en Xbox

WhatsApp prepara un nuevo diseño para organizar mejor chats, grupos y canales: qué cambia en la interfaz

La prudencia es la nueva imprudencia: por qué esperar claridad sobre la IA salió caro

ENTRETENIMIENTO

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

La razón detrás de la salida de Helena Bonham Carter de ‘The White Lotus 4’

Orlando Bloom apareció junto a una influencer con llamativo parecido a Katy Perry

Billie Eilish reveló por qué nunca se haría una cirugía estética

Envidiosa arrasa en el streaming: récord de visualizaciones y elenco multiestelar en su gran cierre

MUNDO

Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

El motivo detrás de la salida de la OPEP de Emiratos Árabes Unidos

La naviera francesa CMA CGM afirmó que un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz

Un pasajero del crucero MV Hondius fue hospitalizado en Suiza tras dar positivo por la cepa Andes de hantavirus