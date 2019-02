Su interés por las ciencias se remonta a su niñez. "Siempre fui curiosa, desde niña", reveló. "Cuando estaba en quinto grado teníamos un Club de Ciencias con algunas amigas, ¡todas chicas! Nos divertíamos mucho. Luego en el secundario me gustaban las matemáticas y la física. Pero cuando terminé también me gustaba la genética, en general me gustaba la investigación y entender la naturaleza. Después finalmente me incliné por la física".