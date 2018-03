Sebastián se refirió a que él no disfruta tanto el comer gran cantidad de comida, por eso es que recurre a los batidos de proteína para llegar a los requerimientos que su cuerpo necesita. "No es algo necesario si uno dispone del apetito suficiente o quiere comer sólido todo el tiempo; teniendo en cuenta que a mí en particular no me gusta estar todo el día comiendo, opto por agregar batidos de proteína -reconoció-. No es algo fuera de lo común que se utiliza por ser vegano, todos los culturistas toman algún tipo de suplemento y la proteína es el más básico de ellos".