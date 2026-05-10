La maternidad es un regalo divino y motor vital, según la embajadora Milena Mayorga

La embajadora Mayorga junto a su hija Sofía, quien está por graduarse de bachillerato./ (Cortesía)

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, define la maternidad como un regalo divino, un complemento y la motivación diaria.

En entrevista con Infobae, la diplomática sostuvo que su papel como madre ha guiado cada decisión personal y profesional, y subrayó que la familia constituye el eje central de su vida y de sus logros.

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“El éxito solo tiene sentido cuando los hijos también lo alcanzan”, afirmó Mayorga. La funcionaria, quien representa a El Salvador en Washington, relató que proviene de una familia de mujeres trabajadoras. Tanto su madre, profesional de la ortodoncia, como su abuela, política destacada, siempre priorizaron el rol maternal.

Mayorga expresó que el tiempo dedicado a los hijos debe ser de calidad, incluso cuando la cantidad se ve limitada por compromisos profesionales: “Estar en los momentos especiales, escucharlos y hacerlos sentir amados es lo más importante”, señaló durante la entrevista.

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Madre de dos jóvenes deportistas, Mayorga ha acompañado a sus hijos en torneos y finales, en distintas ciudades dentro y fuera de El Salvador.

Su hija Sofía Milena, de 18 años, está por graduarse del colegio, mientras que Charlie, de 22, estudia ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins y es aviador con más de 500 horas de vuelo. Ambos han representado al país en los Juegos Centroamericanos en Guatemala, un hecho que la embajadora valora como un símbolo de disciplina y superación.

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Milena Mayorga sostiene que la familia es el eje central de su vida y de sus logros profesionales. En la foto aparece junto a su hijo Charlie Monterrosa Mayorga. /(Cortesía)

La diplomática reconoció que aprender a ser madre fue el mayor desafío en sus primeros años de maternidad. “Me preparé para los partos, tomé cursos de estimulación temprana y aprendí en la práctica”, explicó.

Destacó también el contraste entre la llegada de su primer hijo y la de su hija, vivida con más madurez y expectativas distintas. “Cada hijo es diferente y cada etapa exige herramientas y actitudes renovadas”, aseguró.

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Sobre los retos actuales, Mayorga identificó que acompañar a los hijos en la toma de decisiones adultas es una tarea compleja. “Uno puede aconsejar, pero ellos deben elegir su propio camino”, afirmó.

El testimonio de la embajadora incluye la experiencia de haber considerado abandonar su carrera por el bienestar de su hijo mayor, cuando este se trasladó a California para impulsar su desempeño deportivo. Aunque finalmente su suegra acompañó al joven, Mayorga subrayó que estuvo dispuesta a dejarlo todo por el desarrollo de sus hijos.

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En el ámbito doméstico, la funcionaria rescató la influencia de su madre y abuela, quienes lograron combinar vidas profesionales exitosas con hogares organizados y cálidos.

“Me gusta ser anfitriona, preparar celebraciones y cuidar los detalles en el hogar”, relató. Mencionó también la importancia de fomentar la autonomía en sus hijos, quienes aprendieron a asumir responsabilidades escolares y personales desde pequeños.

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La funcionaria promueve la conciliación entre el trabajo diplomático y el rol maternal./ (Cortesía)

La embajadora atravesó una etapa de enfermedad que puso a prueba su resiliencia y fe, y enfatizó que ante los momentos de crisis encontró apoyo en su espiritualidad: “Solo de la mano de Dios se puede salir adelante”, manifestó.

En cuanto al panorama para las madres salvadoreñas, Mayorga reconoció avances en el reconocimiento de la maternidad en la legislación laboral y en políticas públicas recientes.

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Destacó que El Salvador ha mejorado sus entornos familiares, con énfasis en la estimulación temprana, instalaciones adecuadas y la promoción de la familia como núcleo social.

“Ahora el país es más family friendly, con mejores condiciones para criar y acompañar a los hijos”, sostuvo. Resaltó el papel de la primera dama, Gabriela de Bukele, en el impulso de iniciativas para el nacimiento digno y el cuidado infantil.

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A pesar de estos cambios, la embajadora advirtió que persisten desafíos para compatibilizar la vida laboral y los cuidados familiares.

Hizo hincapié en que algunas empresas aún ofrecen condiciones restrictivas para que las madres puedan asistir a eventos escolares o atender emergencias médicas de sus hijos. “Las leyes existen, pero la realidad depende de la política de cada institución”, remarcó.

En relación a los mandatos sociales sobre el rol maternal, Mayorga consideró que la decisión de dejar o continuar una carrera profesional debe ser personal y tomada en familia.

Subrayó que la mujer no debe renunciar a sus sueños ni a su desarrollo profesional por la maternidad, y alentó a buscar espacios donde sea posible cumplir ambos roles.

La diplomática salvadoreña destaca la importancia de acompañar a sus hijos en momentos clave de su desarrollo y compartir con ellos diferentes experiencias./ (Cortesía)

Como mensaje final para las madres profesionales, la embajadora recomendó priorizar los momentos importantes con los hijos y mantener una agenda equilibrada que permita conciliar los distintos ámbitos de la vida. “Ser madre no es imposible, se trata de priorizar y estar presentes cuando se necesita”, concluyó Mayorga.