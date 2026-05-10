Qué hacen los cruceros cuando hay un cadáver a bordo: este es el protocolo al que se ha tenido que ceñir el MV Hondius

Imagen del crucero MV Hondius. (REUTERS/Hannah McKay)

El hantavirus es, innegablemente, uno de los temas más relevantes de la actualidad. Después de la pandemia de covid que vivimos en el año 2020, muchas personas temen que vuelva a ocurrir algo similar. Por este motivo, el seguimiento del Hondius, crucero en el que se han detectado infectados por este virus, está ampliamente reportado por numerosos medios de comunicación y seguido con preocupación por parte de la población.

De momento, se han reportado 3 fallecidos y 8 personas que han dado positivo. Sin embargo, las autoridades sanitarias han trasladado mensajes de tranquilidad a la población. La propia OMS (Organización Mundial de la Salud) asegura que no hay motivos por los que alarmarse.

PUBLICIDAD

No obstante, todavía hay muchas preguntas, siendo una de las más repetidas qué pasa con los cadáveres que hay en el crucero. La realidad es que este tipo de embarcaciones deben estar preparadas para situaciones de emergencia sanitaria, incluyendo la conservación temporal de cuerpos.

El crucero MV Hondius llegó a Tenerife con un brote de hantavirus que causó tres muertes y activó una emergencia sanitaria global, afectando a pasajeros de diversos países y generando tensiones políticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento de un crucero cuando hay un muerto

Según explica la funeraria El Ángel en su web, hay una serie de pautas que se deben seguir. El protocolo puede variar dependiendo de la causa del fallecimiento. No es lo mismo una muerte natural que una enfermedad o un posible crimen. En cualquier caso, las compañías navieras cuentan con procedimientos muy definidos para actuar con rapidez y cumplir con las condiciones sanitiarias necesarias.

PUBLICIDAD

Lo primero que suele hacerse es informar inmediatamente al capitán del barco y al equipo médico. A partir de ahí, se notifica a las autoridades competentes, tanto marítimas como sanitarias, especialmente si la embarcación se encuentra cerca de aguas territoriales de algún país o si existe riesgo sanitario para el resto de pasajeros.

Además, los cruceros modernos están preparados para conservar cuerpos durante varios días si es necesario. La mayoría dispone de morgues o cámaras frigoríficas ubicadas en zonas alejadas de los espacios comunes y diseñadas específicamente para garantizar las condiciones sanitarias adecuadas hasta la llegada al siguiente puerto.

PUBLICIDAD

Otro de los aspectos más delicados tiene que ver con la comunicación con las familias. Cuando una persona fallece durante el viaje, la naviera suele ponerse en contacto con los familiares para coordinar los trámites necesarios y organizar la repatriación del cuerpo.

Según las autoridades españolas y la OMS, el brote a bordo ha provocado al menos seis infecciones confirmadas y tres fallecidos relacionados con la cepa andina del hantavirus, una variante poco frecuente capaz de transmitirse entre personas en contactos muy estrechos.

Dependiendo de las circunstancias del fallecimiento, los gastos pueden ser asumidos por la compañía o por la familia, motivo por el que muchos expertos recomiendan contratar seguros de viaje que cubran este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD

Además de las cuestiones sanitarias, los fallecimientos en alta mar también implican una importante carga burocrática y legal. Cada país tiene sus propias normas respecto al traslado internacional de cadáveres, por lo que la gestión puede complicarse dependiendo del lugar en el que se encuentre el barco.

En algunos casos, las autoridades exigen autopsias o investigaciones adicionales antes de autorizar el desembarco del cuerpo, como es el caso del Hondius. Por otro lado, las compañías suelen contar con personal especializado para acompañar a los familiares durante el proceso y facilitar la documentación necesaria, lo que ayuda a las familias a sobrellevar una situación especialmente complicada.

PUBLICIDAD