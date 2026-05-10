Sociedad

El único argentino a bordo del crucero con un brote de hantavirus dio detalles de la travesía: “Hacíamos vida normal”

Carlos Ferello es uno de los pasajeros del MV Hondius, que en las últimas horas llegó a Tenerife donde trasladaron a la mayoría de las personas. El hombre hará en aislamiento en Países Bajos

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Carlos Ferello relató la odisea sobre el crucero con brote de hantavirus

El ingeniero Carlos Ferello, el único argentino a bordo del crucero MV Hondius, relató la odisea que vivió junto a otros viajeros tras la aparición de un brote de hantavirus en plena travesía por el Atlántico Sur. Aislado desde Tenerife, Carlos describió cómo el viaje, que originalmente marcaba su retiro y buscaba rutas remotas poco exploradas, se transformó en una experiencia sin precedentes por la cadena de contagios, los fallecimientos y la respuesta internacional que se desplegó.

En declaraciones al canal TN, Carlos recordó que el 1 de abril el barco zarpó para su nuevo recorrido, luego de una travesía previa el 20 de marzo. La expedición incluyó pasos por Ushuaia, las islas Georgias del Sur, Tristán da Cunha y Santa Elena, antes de la inesperada emergencia sanitaria.

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Durante la aproximación a Tristán da Cunha, un matrimonio holandés comenzó a presentar fiebre, aunque la tripulación no sospechó inicialmente de una causa infecciosa grave. La situación cambió drásticamente cuando el capitán anunció el deceso del esposo. La viuda desembarcó en Santa Elena, fue trasladada a Johannesburgo y falleció apenas arribó. Este segundo fallecimiento fue el detonante que “prendió todas las alarmas”, forzando el inicio de análisis médicos y el aislamiento progresivo de los pasajeros.

El crucero MV Hondius llegó este domingo a Tenerife, a donde fueron trasladados la mayoría de los pasajeros
El crucero MV Hondius llegó este domingo a Tenerife, a donde fueron trasladados la mayoría de los pasajeros

Un tercer caso surgió cuando, tras el embarque en las islas Ascensión, un pasajero inglés y el médico que lo atendió, junto a un guía, presentaron síntomas y fueron también llevados a Johannesburgo. Según la reconstrucción de Carlos, estos tres lograron recuperarse y se tomaron acciones inmediatas para evitar la propagación interna. De todas formas, contó que no hubo un protocolo demasiado estricto:

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“No era un clima, digamos, preocupante. Como después no aparecieron más casos y nos habíamos empezado a cuidar todos...Acá se tomó la medida que no estuviéramos tan juntos. Yo, por mi parte, estaba solo, así que siempre comía, desayunaba, almorzaba, cenaba solo. Así que no tenía mucho contacto”, dijo. Y agregó: “Se siguió una vida, digamos, normal”.

Por otro lado, detalló que la Cancillería argentina, el Ministerio de Salud y los consulados de España y Países Bajos mantuvieron contacto permanente con él. La embajada en Tenerife, relató, ofreció opciones de destino para la cuarentena, permitiéndole elegir entre Holanda y España: “Elegí Holanda”, explicó el ingeniero, quien sumó que el grupo de aislamiento estaba conformado por veintiséis ciudadanos holandeses, algunos alemanes, una persona de Grecia y otra de Japón.

En Países Bajos, los nacionales serán enviados a aislamiento domiciliario y el resto, a hoteles bajo estrictas medidas de control y análisis periódicos de sangre para descartar nuevos contagios. Carlos anticipó que el aislamiento podría extenderse unos cuarenta días, prolongando aún más un viaje que originalmente estaba planeado para durar “treinta y pico de días”.

El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife.
El crucero MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Abona tras verse afectado por un brote de hantavirus, en Tenerife.

En este sentido, la Cancillería argentina, a través de un mensaje en X del canciller Pablo Quirno, informó que el argentino se encuentra en buen estado de salud y asintomático. “Nuestro ciudadano, en excelente estado de salud, será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena”, dijo el funcionario.

Científicos y fanáticos de la ornitología, entre los pasajeros

El perfil de los viajeros distaba del turismo convencional. El propio Carlos, aunque ingeniero retirado, explicó que participó motivado por el interés en la navegación. Según relató, aproximadamente “el noventa por ciento de los pasajeros son ornitólogos” que viajaron con el objetivo de observar especies de aves en las rutas australes. “Vinieron a ver todas las especies de pájaros, fanáticos, todos”, detalló sobre el grupo mayoritario a bordo.

El clima durante el aislamiento, describió, fue sereno: “No era un clima preocupante. Como después no aparecieron más casos y nos cuidamos todos, no había mucho contacto”, subrayó, enfatizando la cooperación interna y el seguimiento que permitió mitigar la ansiedad colectiva. Además, destacó que nunca fue miembro de la tripulación sino un pasajero.

El recorrido inicial debía concluir en Cabo Verde y, posteriormente, llevar a los pasajeros a Buenos Aires. El viaje, marcado por rutas poco habituales en cruceros de placer, sufrió demoras inesperadas. “Yo tenía que haber estado en Buenos Aires el cinco. Ahora el viaje se va a alargar por lo menos quince días más”, concluyó Carlos.

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