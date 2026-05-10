EN VIVO | Bloqueos en carreteras y manifestaciones hoy Día de las Madres

13:34 hsHoy
Madres buscadoras se manifestarán por las calles de la CDMX
Colectivos de madres buscadoras realizarán marchas este domingo 10 de mayo, para exigir al gobierno federal acciones concretas para atender la crisis de desapariciones forzadas en la Ciudad de México, en puntos específicos:
- Monumento a la madre rumbo al Ángel de la Independencia, a las 9:00 horas.
- Glorieta del Ahuehuete, en avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc: a las 14:00 horas iniciará la movilización.
13:17 hsHoy
La avenida Chapultepec, de avenida Sevilla hasta avenida Cuauhtémoc.