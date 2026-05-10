EN VIVO | Bloqueos en carreteras y manifestaciones hoy Día de las Madres

Glorieta del Ahuehuete, en avenida Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc: a las 14:00 horas iniciará la movilización.

Monumento a la madre rumbo al Ángel de la Independencia, a las 9:00 horas.

Colectivos de madres buscadoras realizarán marchas este domingo 10 de mayo , para exigir al gobierno federal acciones concretas para atender la crisis de desapariciones forzadas en la Ciudad de México , en puntos específicos:

Madres buscadoras se manifestarán por las calles de la CDMX

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