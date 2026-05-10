Economía

Inflación: qué pasó con los precios de los alimentos en la primera semana de mayo

Diferentes consultoras realizaron mediciones de precios en la última semana. En qué coinciden y en qué se diferencias

Guardar
Google icon
Sube precios de los alimentos en el mundo
Los precios de los alimentos y bebidas mostraron variaciones mínimas en la primera semana de mayo, según tres consultoras.

Tres consultoras midieron lo mismo en la primera semana de mayo y llegaron a conclusiones distintas. Una registró una baja, otra una suba y una tercera prácticamente ningún movimiento. Sin embargo, lejos de contradecirse, los tres relevamientos cuentan una historia similar: los precios de los alimentos y las bebidas arrancaron el mes con una calma que no se veía desde hacía semanas.

El contraste con el cierre de abril es llamativo. Durante las últimas semanas de ese mes, los precios habían mostrado una tendencia ascendente sostenida. LCG, por ejemplo, había registrado tres semanas consecutivas de subas en alimentos y bebidas. Ese escenario generaba cierta preocupación sobre cómo podía arrancar mayo. La respuesta, al menos en la primera semana, fue tranquilizadora.

PUBLICIDAD

Tres mediciones, tres lecturas

La consultora LCG fue la más contundente en marcar el quiebre. Según su relevamiento, los precios de alimentos y bebidas cayeron 0,01% en la primera semana de mayo, lo que equivale a decir que prácticamente no variaron. El dato, aunque mínimo, tiene un valor simbólico: se interrumpió así la seguidilla de tres semanas consecutivas de ascenso que había caracterizado el tramo final de abril. Además, la consultora señaló que la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas aceleró 0,8 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 2,5%.

Econviews llegó a una conclusión diferente pero no tan alejada. Su relevamiento de precios para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados del Gran Buenos Aires arrojó una variación promedio de -0,1% en la primera semana de mayo. Es decir, una baja leve, casi imperceptible, pero una baja al fin. Dentro de ese resultado, los rubros tuvieron comportamientos dispares: Verdulería cayó 1,3%, Carnes bajó 0,7% y Almacén subió 0,5%. El acumulado de las últimas cuatro semanas, según esta consultora, fue de +1,1%.

PUBLICIDAD

La lectura de Analytica fue diferente. Su medición, basada en relevamiento de precios online, registró una suba de 0,3% en la variación semanal de alimentos y bebidas durante la primera semana de mayo. Para encontrar una cifra equivalente hay que remontarse a la primera semana del mismo mes de abril, cuando los precios también habían oscilado en torno a ese valor. En perspectiva, el 0,3% de Analytica no representa una aceleración de precios, sino todo lo contrario. En la tercera semana de abril la consultora midió un aumento de precios del 0,5% para los alimentos y una semana más tarde, relevó una suba del 0,9%.

Lo que une a las tres

Más allá de las diferencias, las tres consultoras convergen en un punto central: los precios de los alimentos no mostraron presiones significativas en el inicio de mayo. Ya sea -0,1%, 0,0% o +0,3%, ninguno de esos números indica una dinámica muy significativa.

Las diferencias entre los relevamientos pueden explicarse, en parte, por la metodología de cada uno. Analytica trabaja con precios online, mientras que Econviews realiza un seguimiento de precios en supermercados del GBA. Las canastas que utilizan, los establecimientos que relevan y los momentos exactos del relevamiento dentro de la semana también pueden generar divergencias, aun cuando el fenómeno de fondo sea el mismo.

El contexto que viene

La calma de la primera semana de mayo llega después de que las consultoras confirmaran una desaceleración de la inflación general en abril. Los datos más optimistas habían situado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno a 2,4% para ese mes, por debajo del 3,4% que había registrado el Indec en marzo. En ese escenario, el rubro alimentos y bebidas había contribuido a moderar el índice general, luego de haber encabezado las subas en meses anteriores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las nuevas tarifas de Metrogas para consumos residenciales entraron en vigencia en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el horizonte de mayo no está despejado. Varios factores externos e internos podrían presionar los precios en las próximas semanas. Por citar un ejemplo, desde el 1° de mayo rigen nuevas tarifas de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. A eso se suman las nuevas tarifas de gas que aplica Metrogas a los consumos residenciales desde este mes.

En paralelo, la extensión de la guerra en Medio Oriente mantiene en alerta el precio de los hidrocarburos. Según los expertos, el encarecimiento de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil necesarios para abastecer la demanda invernal podría trasladarse, en alguna medida, a los precios de la economía doméstica en los meses que vienen.

Temas Relacionados

InflaciónAlimentosIPCConsultorasPreciosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street ahora se enfoca en el riesgo político y se mantiene cauto antes de la pelea de fondo Milei-Kicillof

El riesgo país se resiste a bajar de los 500 puntos básicos a pesar de las compras de dólares del Central. Los mercados siguen con inquietud la baja del Gobierno en las encuestas, los escándalos políticos y una economía que no termina de repuntar

Wall Street ahora se enfoca en el riesgo político y se mantiene cauto antes de la pelea de fondo Milei-Kicillof

Clima de negocios: de Vaca Muerta a las nuevas eléctricas, quién es quién entre los empresarios que controlan la energía argentina

Cómo es y quiénes integran el nuevo mapa del ecosistema energético local. Grandes compañías nacionales e internacionales amplían presencia en petróleo, gas y electricidad, mientras nuevos empresarios incursionan tras la salida de gigantes extranjeros y la adopción de un marco regulatorio más atractivo para las inversiones

Clima de negocios: de Vaca Muerta a las nuevas eléctricas, quién es quién entre los empresarios que controlan la energía argentina

Segundo semestre, entre la cautela y la esperanza: qué proyectan los economistas para lo que resta de 2026

La inflación retoma la tendencia a la baja, la actividad crece, pero de manera desigual, y el mercado laboral no termina de despegar. Los ejes claves hasta el próximo año

Segundo semestre, entre la cautela y la esperanza: qué proyectan los economistas para lo que resta de 2026

Cuáles son los 3 factores que presionan sobre el superávit fiscal, el eje central del plan de Milei y Caputo

La administración enfrenta desafíos crecientes para sostener el saldo positivo en las cuentas públicas, en un contexto de recursos menguantes y nuevas obligaciones legales

Cuáles son los 3 factores que presionan sobre el superávit fiscal, el eje central del plan de Milei y Caputo

Argentina se encamina a ser el segundo productor mundial de litio, superando a Chile y China

Quedaría solo detrás de Australia. En los últimos meses a la mayor capacidad productiva se sumó el repunte del precio internacional del mineral. El debate en torno a concentrarse en producir más o escalar en la cadena de valor

Argentina se encamina a ser el segundo productor mundial de litio, superando a Chile y China

DEPORTES

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

El ataque con bengalas contra los jugadores y la hinchada rival en el final de un clásico en Europa que recorre el mundo

El enorme elogio para Franco Colapinto de un referente de la Fórmula 1 tras su actuación en Miami

La revelación sobre la pareja más provocativa del circuito tras su separación que da que hablar en el tenis: “Para él fue una carga”

Sufrió dos caídas, pero logró un impactante nocaut tras “bañar en sangre” a su rival para ser campeón mundial de boxeo

Jugó en River, Independiente y San Lorenzo, trabajó en el Congreso y ayudó a glorias con problemas de dinero: “Los clubes se olvidan”

TELESHOW

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

Josefina Scaglione habla sobre su identidad creativa: “Me siento artista”

Las mil vidas de Wanda Nara: de sus inicios mediáticos al desafío de encabezar su propia serie vertical

Malena Guinzburg: “Quiero dedicarme a esto toda la vida”

Enrique Bunbury, el regreso a la Argentina y una nueva mutación: “El arte es un refugio infinito ante la desgracia”

Tamara Meschller, la violinista que brilló con Milo J en el Tiny Desk: “Toda mi formación se la debo a la educación pública”

INFOBAE AMÉRICA

Una madre que desafía la adversidad y ha construido su futuro limpiando casas

Una madre que desafía la adversidad y ha construido su futuro limpiando casas

La maternidad como motor de liderazgo: la historia de la abogada Sonia de Acevedo

La maternidad es un regalo divino y motor vital, según la embajadora Milena Mayorga

El Día de la Madre en El Salvador: una tradición que une corazones y celebra el amor maternal

Estudiantes costarricenses que ganaron el Reto Marte avanzan a una final internacional con innovador proyecto de energía solar