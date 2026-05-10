El Salvador

El Día de la Madre en El Salvador: una tradición que une corazones y celebra el amor maternal

La conmemoración del 10 de mayo reúne a familias y comunidades en torno a actividades y homenajes que enfatizan la relevancia social del vínculo materno en el país centroamericano.

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Madre de cabello gris sonríe, sentada en mesa decorada con flores, recibiendo regalos de sus hijos y nietos durante una celebración familiar.
En El Salvador, las familias se reúnen para homenajear a las madres con flores, abrazos y muestras de afecto en el Día de la Madre. / (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de mayo, El Salvador celebra el Día de la Madre, una fecha profundamente arraigada en la sociedad salvadoreña y reconocida oficialmente como feriado nacional.

Este día, que coincide con la celebración en otros países de la región, representa para muchas familias la oportunidad de rendir homenaje y reconocimiento a la figura materna, considerada por diversas investigaciones como el pilar del desarrollo emocional y social de los hijos.

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Según reportes de Reuters y publicaciones académicas recientes, la influencia de las madres en la vida de sus hijos trasciende el ámbito doméstico y se vincula con procesos neurológicos, afectivos y culturales de gran impacto.

La tradición salvadoreña de honrar a las madres el 10 de mayo se acompaña de reuniones familiares, muestras de afecto y actos simbólicos en escuelas y comunidades.

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El Ministerio de Educación de El Salvador suspende actividades escolares para facilitar la participación en los festejos, lo que subraya la relevancia institucional de la jornada. La celebración no solo implica regalos o encuentros, sino que se asocia a una valoración pública del rol de las madres como motor social y núcleo de la familia salvadoreña.

La ciencia respalda la percepción cultural sobre la importancia de la madre. Un estudio publicado por Frontiers in Psychology subraya que el vínculo madre-hijo, basado en la cercanía y el afecto, está relacionado con una mayor eficiencia cerebral y una organización emocional más sólida en la adolescencia.

La calidad de este apego predice comportamientos prosociales, menor incidencia de depresión y mejores resultados en la integración social de los jóvenes. “La relación materna cercana actúa como un amortiguador ante situaciones de riesgo emocional y social”, indica el equipo de investigación citado en una publicación de la agencia Reuters.

Primer plano de una mujer y una niña mirándose con cariño. La niña sostiene un ramo de flores, con el sol del atardecer brillando detrás.
Los niños entregan cartas y obsequios a sus madres durante los festejos organizados en escuelas y hogares. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurobiología también aporta evidencia sobre el papel del amor maternal. Investigadores de la University College London, citados por The Guardian, han documentado que la oxitocina, conocida como la “hormona del apego”, se libera en mayores niveles durante el contacto físico entre madres e hijos, fomentando la seguridad y el apego seguro. Este proceso bioquímico fortalece la capacidad de los niños para gestionar el estrés y establecer relaciones de confianza a lo largo de su vida.

“El amor maternal es un fenómeno observable en la actividad cerebral y en la respuesta hormonal”, explicó la doctora Anna Machin en declaraciones recogidas por AP.

La universalidad del apego materno se observa en distintas culturas. Un análisis de PsyPost señala que la sensibilidad materna durante la infancia predice de manera consistente la seguridad del apego en la niñez, sin importar el contexto geográfico o social.

Esta conclusión, basada en estudios realizados en Asia, Europa y América, respalda la idea de que el cuidado materno sensible constituye un factor universal en la formación del bienestar infantil.

El Día de la Madre tiene una presencia global, aunque las fechas y costumbres varían. En Estados Unidos y la mayoría de países europeos se celebra el segundo domingo de mayo, mientras que en México, Guatemala y El Salvador la conmemoración ocurre el 10 de mayo. Esta diversidad de prácticas, según algunas agencias, refleja tanto la especificidad cultural de cada país como la amplia valoración del rol materno en la estructura familiar y social.

Cementerio con gente visitando tumbas adornadas con flores. Se ven carpas de información, puestos de venta y agentes municipales supervisando el acceso y tránsito.
Imagen de referencia: En El Salvador, el Día de la Madre también es ocasión para rendir tributo a las mamás que ya partieron, en un gesto de amor y recuerdo que trasciende generaciones./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encuestas internacionales, citadas por Frontiers in Psychology, revelan que más del 80% de las personas consideran a la madre como su figura de referencia emocional primaria. El 92% de los encuestados en América Latina asocia la presencia materna con sentimientos de seguridad y pertenencia, datos que refuerzan la vigencia del Día de la Madre como una celebración que trasciende lo simbólico para convertirse en un momento de afirmación identitaria.

La jornada en El Salvador suele estar marcada por homenajes en medios de comunicación, actividades culturales y expresiones de gratitud pública y privada. Las autoridades insisten en la importancia de reconocer el aporte silencioso y constante de las madres en todos los ámbitos de la vida nacional. Según el Ministerio de Educación, “la madre representa el primer contacto del ser humano con el mundo, y su influencia se proyecta durante toda la vida”.

El Día de la Madre en El Salvador convoca a la sociedad a reflexionar sobre el valor del vínculo materno, fundamentado tanto en la experiencia cotidiana como en los hallazgos científicos. El 10 de mayo se presenta así como una oportunidad para celebrar la profundidad y universalidad de uno de los lazos humanos más significativos.

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