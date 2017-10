-Sí, mis padres son la luz de mi vida. Son los que me han dado esa libertad. Siempre me sentí súper identificada con mi nombre. Llamarme Paloma y no por el tema de ser bailarina, volar. No, para nada, sino por la libertad que me han dado en mi vida, en mi carrera. Siempre me sentí súper identificada. Por algo me lo han puesto, y sí, desde los 7 años me han dicho "hacé lo que quieras" y siempre sentí ese amor tan grande y esa libertad absoluta realmente en todas las decisiones de mi vida. Desde los 7 a los 15 años que me fui a Nueva York, y después me quedé. Siempre me han dicho "¡Sí, adelante!". Siempre contención, y para mí eso fue fundamental y el gran secreto de mi carrera. Soy una agradecida a mis padres en todo sentido. Me han dado la fuerza y seguridad toda mi vida.