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“Caos” y “ambiente tóxico”: las repercusiones en los medios de Francia sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid

El escándalo entre los jugadores merengues tuvo alcance mundial

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Estalló el caos por la pelea entre Valverde y Tchouaméni
Estalló el caos por la pelea entre Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid se enfrenta a una crisis interna sin precedentes tras la violenta pelea entre Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni ocurrida en la previa del clásico frente al Barcelona, un episodio que derivó en que el mediocampista uruguayo fuera hospitalizado y forzó la apertura de un expediente disciplinario. La repercusión del caso fue mundial y los principales medios deportivos de Francia se hicieron eco de ello.

La gravedad del incidente se puso de manifiesto cuando Valverde sufrió un corte en el rostro y un fuerte golpe en la cabeza tras caer sobre una mesa, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.

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El episodio se originó luego de una entrada desafortunada de Valverde sobre el futbolista francés durante el entrenamiento del miércoles, lo que desató insultos e intercambio verbal. Los ánimos no se calmaron y, al reencontrarse el jueves por la mañana en Valdebebas, ambos rehusaron gestos de reconciliación. La tensión culminó cuando, tras una serie de insultos, Tchouaméni habría abofeteado a Valverde, quien perdió el equilibrio y terminó gravemente golpeado y con la necesidad de puntos de sutura.

Caricatura de jugadores y presidente del Real Madrid en un vestuario. Federico Valverde tiene un vendaje en la frente junto a Aurélien Tchouaméni; Kylian Mbappé usa un móvil; Florentino Pérez habla con el entrenador.
Representación de lo ocurrido en el vestuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El club calificó la situación de inusual y decidió convocar una reunión de crisis liderada por el director general, José Ángel Sánchez, según detalló el medio español AS. A la sesión asistieron jugadores, cuerpo técnico y altos funcionarios de la institución, incluido el capitán Dani Carvajal, citado de manera extraordinaria. La escalada del conflicto provocó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ordenara la apertura formal del expediente y la activación de un “gabinete de crisis en el vestuario sin precedentes”, aseguró el diario Marca.

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Tal fue la repercusión del incidente que el caso ocupó las principales portadas de los medios galos. “El ambiente entre los jugadores del Real Madrid, ya de por sí tóxico, parece empeorar día a día. Las tensiones aumentan, sobre todo en torno a Kylian Mbappé, cuya salida exige la afición”, reza un artículo publicado por Le Parisien, que hizo una cobertura exhaustiva del altercado.

“La temporada del Real Madrid termina con pocas esperanzas tras su eliminación en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich y la casi segura pérdida del título de liga. Los hombres de Álvaro Arbeloa se enfrentan al FC Barcelona, ​​que podría proclamarse campeón de La Liga con una victoria en casa el domingo", agregó el rotativo francés.

En ese sentido, L’Équipe también dejó clara su postura. “Hoy, la brecha entre el Real Madrid y los mejores equipos europeos sigue ampliándose. Parece que todo el vestuario necesita una renovación, con jugadores que puedan reemplazar a Dani Carvajal, Luka Modric o Toni Kroos. Y, sin duda, se necesita un nuevo entrenador”, publicó el medio galo en uno de sus análisis.

“La crisis se ha agudizado en el Real Madrid. En los últimos días, el ambiente se ha vuelto aún más tenso”, escribió el portal RMC Sport, que realizó una cobertura en vivo con actualizaciones al instante del caso al que calificó de “periodo turbulento”.

La pelea entre Valverde y Tchouaméni no fue el único foco de conflicto reportado. También se registró un altercado entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, que habría sido resuelto horas más tarde.

Mientras tanto, la plantilla del elenco español atraviesa otro frente de polémica protagonizado por Kylian Mbappé. Su rendimiento inferior a lo esperado, sumado a ciertas lesiones y viajes a Italia y París durante su periodo de recuperación, desató el malestar tanto en el vestuario como entre los aficionados. La decisión de pasar parte de su baja en Cagliari junto a la actriz Ester Expósito, pese a contar con el visto bueno de la dirigencia, se convirtió en un tema particularmente sensible.

El propio desarrollo del torneo español aumenta la tensión: una victoria del conjunto catalán puede definir el campeonato y esta situación interna condiciona la preparación del equipo blanco. Todo parece ser un verdadero “caos”, tal como lo definió RMC.

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