Sociedad

Un hombre murió electrocutado en un poste de alumbrado en Córdoba e investigan si intentaba robar cables

Personal de la Subdirección General de Bomberos debió intervenir con una escalera hidráulica para rescatar el cuerpo del fallecido de 55 años. Testigos señalaron que estaba colocando ganchos en el cableado

Guardar
Google icon
Vecinos del barrio llamaron al 911 al ver al hombre colgado del poste de luz en calle Ricardo Palma
Vecinos del barrio llamaron al 911 al ver al hombre colgado del poste de luz en calle Ricardo Palma

Un hombre de 55 años murió este jueves tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba cables en la parte superior de un poste de alumbrado público en el barrio Los Gigantes, en la ciudad de Córdoba. El cuerpo quedó suspendido a varios metros de altura y debió ser rescatado mediante un operativo especial. Las circunstancias del hecho son materia de investigación, aunque testigos señalaron que la víctima habría intentado realizar una conexión ilegal de electricidad.

El episodio se registró en calle Ricardo Palma al 3008, donde vecinos del sector fueron los primeros en alertar a las autoridades al ver al hombre colgado del poste. De inmediato llamaron al 911 y un equipo de emergencias se presentó en el lugar. Según indicaron fuentes policiales, en un primer momento existían dudas sobre el estado de salud de la víctima, dado que los médicos no pudieron revisarlo hasta que los bomberos lograron descenderlo.

PUBLICIDAD

Personal de la Subdirección General de Bomberos fue quien llevó a cabo el rescate. Dado que el cuerpo se encontraba suspendido —según una fuente a unos 8 metros de altura, según otra a unos 15 metros—, los efectivos debieron implementar un operativo con una escalera hidráulica y técnicas específicas de rescate. Una vez en el suelo, el servicio de emergencias constató el fallecimiento.

Testigos del hecho relataron que el hombre colocaba ganchos en el alumbrado público en lo que habría sido un presunto intento de robo de luz.

PUBLICIDAD

Esa hipótesis forma parte de las líneas que siguen las autoridades, aunque por el momento no hay confirmación oficial. Las circunstancias exactas de la muerte permanecen bajo investigación.

Seguidilla de accidentes laborales en Rosario: ya son 10 en lo que va del año

Un trabajador de alrededor de 65 años murió en barrio Tablada tras caer desde una antena en desmontaje cuando el arnés que lo sujetaba se soltó
Un trabajador de alrededor de 65 años murió en barrio Tablada tras caer desde una antena en desmontaje cuando el arnés que lo sujetaba se soltó

Rosario registró al menos 11 accidentes laborales graves en los primeros cuatro meses del año —cinco de ellos con resultado de muerte— y esta tarde de miércoles sumó un nuevo episodio: un obrero de 56 años cayó desde seis pisos por el hueco de un ascensor en un edificio del barrio Lourdes. El hombre llegó inconsciente al hospital y murió horas más tarde.

El accidente del miércoles ocurrió cerca del mediodía en un edificio en obra ubicado en calle Córdoba al 2900, entre Suipacha y Riccheri. El trabajador, que tenía a su cargo las tareas en los ascensores de la construcción de once pisos, se precipitó por el hueco del elevador desde una altura aproximada de seis o siete pisos. Bomberos Zapadores y Voluntarios de Rosario, junto con dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acudieron al lugar.

El rescate implicó extraer al hombre desde el techo del ascensor, donde había quedado atrapado a la altura del primer piso. “Al arribo de la dotación se constató que una persona se había caído de una altura aproximada de seis o siete pisos. Estaba atrapado por encima del ascensor en un primer piso”, precisó uno de los bomberos que intervino en el operativo, en declaraciones recogidas por el medio local Rosario3.

El obrero fue retirado en camilla, inconsciente, con traumatismos de cráneo y pelvis, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). “Cayó por el agujero del ascensor. Sé que todavía estaba respirando. Pasó cerca de las once y media”, relató un compañero del accidentado.

Un día antes, el martes, Rosario volvió a ser escenario de una tragedia laboral. Un obrero de alrededor de 65 años murió al caer desde una antena que estaba por ser desmontada en Presidente Quintana al 500, en el barrio Tablada, al sur de la ciudad.

El hombre integraba un equipo de tres trabajadores que tenía la tarea de retirar la estructura. Según los primeros datos difundidos por El Tres, al operario se le habría soltado el arnés que lo sujetaba mientras realizaba las tareas en lo alto de la antena. Los vecinos del barrio escucharon el impacto antes de encontrar el cuerpo en el suelo.

Google icon

Temas Relacionados

Córdobabarrio Los GigantesDescarga eléctricaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Me tapó la boca para que no gritara”: el desgarrador relato de la nena que escapó tras el crimen de su madre en Los Polvorines

Tras ser atacada en su cuarto por un vecino y conocido de su madre, la niña de 9 años salió a la calle y pidió ayuda. Esteban Lorenzo Amarilla, señalado como el agresor, sigue prófugo y es buscado por la policía

“Me tapó la boca para que no gritara”: el desgarrador relato de la nena que escapó tras el crimen de su madre en Los Polvorines

“Pagá o te detenemos”: arrestaron a tres policías acusados de extorsionar a un comerciante en Misiones

Le exigieron $1,2 millones a un distribuidor de bebidas para no detenerlo. Están detenidos y en situación pasiva

“Pagá o te detenemos”: arrestaron a tres policías acusados de extorsionar a un comerciante en Misiones

Un colectivo y un camión de bomberos chocaron en San Telmo: al menos cuatro personas fueron trasladadas por el SAME

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Paseo Colón e Independencia. Estuvo involucrada una unidad de la línea 22 y un autobomba que iba camino a un operativo

Un colectivo y un camión de bomberos chocaron en San Telmo: al menos cuatro personas fueron trasladadas por el SAME

Un influencer grabó un impactante choque en La Plata y captó el momento en que un auto embistió a un motociclista

Un joven que trabajaba como repartidor registró el instante exacto en que un coche se llevó por delante a una moto. El conductor salió despedido y cayó contra el pavimento

Un influencer grabó un impactante choque en La Plata y captó el momento en que un auto embistió a un motociclista

Mendoza: un hombre cayó cuando escalaba un cerro, se fracturó la pierna y tuvo que ser rescatado durante la madrugada

El accidente ocurrió en la localidad de Cacheuta, sobre la zona precordillerana de la provincia. La víctima de 43 años finalmente se retiró por sus propios medios

Mendoza: un hombre cayó cuando escalaba un cerro, se fracturó la pierna y tuvo que ser rescatado durante la madrugada

DEPORTES

Tiene 19 años y será el ciclista más joven en competir en el Tour de Francia en 89 años: la historia de Paul Seixas

Tiene 19 años y será el ciclista más joven en competir en el Tour de Francia en 89 años: la historia de Paul Seixas

Otro show de Cristiano Ronaldo: un histórico gol que lo acercó a los 1.000 y grosera reacción contra unos niños que cantaron “Messi”

“Caos” y “ambiente tóxico”: las repercusiones en los medios de Francia sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid

El alocado festejo de Dibu Martínez tras llevar al Aston Villa a la final de la Europa League y el extraño cruce con sus rivales

Platense empata contra Peñarol en busca de lograr una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores

TELESHOW

Mario Pergolini recordó a su madre en su último programa: el fanatismo por Eduardo Feinmann y el gran aprendizaje que le dio

Mario Pergolini recordó a su madre en su último programa: el fanatismo por Eduardo Feinmann y el gran aprendizaje que le dio

Los Jonas Brothers se sumaron a la fiebre por las figuritas del mundial y abrieron un sobre en medio de su show en Argentina

La historia de la tapa del primer libro de Oriana Sabatini, para la que una amiga posó en la morgue

Las integrantes de Bandana respondieron a la pregunta que se hacen todas sus fans: ¿volverán a ser cinco alguna vez?

Preocupación por Dani de Lucía en Gran Hermano: debió abandonar la casa por cuestiones de salud

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los peces no tienen pelo: la razón evolutiva detrás de una de las adaptaciones más eficientes del reino animal

Por qué los peces no tienen pelo: la razón evolutiva detrás de una de las adaptaciones más eficientes del reino animal

Laura Fernández y Francisco Gamboa sostuvieron encuentros diplomáticos de alto nivel previo al traspaso de poderes

La NASA prueba helicópteros capaces de romper la barrera del sonido en Marte

El Ministerio Público encabeza operativo tras amenazas en centros educativos en Guatemala

El presidente boliviano rechazó la violencia sindical tras la detención de 12 personas que ocuparon el Ministerio de Trabajo