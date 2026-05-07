Un hombre murió electrocutado en un poste de alumbrado en Córdoba e investigan si intentaba robar cables

Vecinos del barrio llamaron al 911 al ver al hombre colgado del poste de luz en calle Ricardo Palma

Un hombre de 55 años murió este jueves tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba cables en la parte superior de un poste de alumbrado público en el barrio Los Gigantes, en la ciudad de Córdoba. El cuerpo quedó suspendido a varios metros de altura y debió ser rescatado mediante un operativo especial. Las circunstancias del hecho son materia de investigación, aunque testigos señalaron que la víctima habría intentado realizar una conexión ilegal de electricidad.

El episodio se registró en calle Ricardo Palma al 3008, donde vecinos del sector fueron los primeros en alertar a las autoridades al ver al hombre colgado del poste. De inmediato llamaron al 911 y un equipo de emergencias se presentó en el lugar. Según indicaron fuentes policiales, en un primer momento existían dudas sobre el estado de salud de la víctima, dado que los médicos no pudieron revisarlo hasta que los bomberos lograron descenderlo.

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Personal de la Subdirección General de Bomberos fue quien llevó a cabo el rescate. Dado que el cuerpo se encontraba suspendido —según una fuente a unos 8 metros de altura, según otra a unos 15 metros—, los efectivos debieron implementar un operativo con una escalera hidráulica y técnicas específicas de rescate. Una vez en el suelo, el servicio de emergencias constató el fallecimiento.

Testigos del hecho relataron que el hombre colocaba ganchos en el alumbrado público en lo que habría sido un presunto intento de robo de luz.

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Esa hipótesis forma parte de las líneas que siguen las autoridades, aunque por el momento no hay confirmación oficial. Las circunstancias exactas de la muerte permanecen bajo investigación.

Seguidilla de accidentes laborales en Rosario: ya son 10 en lo que va del año

Un trabajador de alrededor de 65 años murió en barrio Tablada tras caer desde una antena en desmontaje cuando el arnés que lo sujetaba se soltó

Rosario registró al menos 11 accidentes laborales graves en los primeros cuatro meses del año —cinco de ellos con resultado de muerte— y esta tarde de miércoles sumó un nuevo episodio: un obrero de 56 años cayó desde seis pisos por el hueco de un ascensor en un edificio del barrio Lourdes. El hombre llegó inconsciente al hospital y murió horas más tarde.

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El accidente del miércoles ocurrió cerca del mediodía en un edificio en obra ubicado en calle Córdoba al 2900, entre Suipacha y Riccheri. El trabajador, que tenía a su cargo las tareas en los ascensores de la construcción de once pisos, se precipitó por el hueco del elevador desde una altura aproximada de seis o siete pisos. Bomberos Zapadores y Voluntarios de Rosario, junto con dos ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), acudieron al lugar.

El rescate implicó extraer al hombre desde el techo del ascensor, donde había quedado atrapado a la altura del primer piso. “Al arribo de la dotación se constató que una persona se había caído de una altura aproximada de seis o siete pisos. Estaba atrapado por encima del ascensor en un primer piso”, precisó uno de los bomberos que intervino en el operativo, en declaraciones recogidas por el medio local Rosario3.

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El obrero fue retirado en camilla, inconsciente, con traumatismos de cráneo y pelvis, y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). “Cayó por el agujero del ascensor. Sé que todavía estaba respirando. Pasó cerca de las once y media”, relató un compañero del accidentado.

Un día antes, el martes, Rosario volvió a ser escenario de una tragedia laboral. Un obrero de alrededor de 65 años murió al caer desde una antena que estaba por ser desmontada en Presidente Quintana al 500, en el barrio Tablada, al sur de la ciudad.

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El hombre integraba un equipo de tres trabajadores que tenía la tarea de retirar la estructura. Según los primeros datos difundidos por El Tres, al operario se le habría soltado el arnés que lo sujetaba mientras realizaba las tareas en lo alto de la antena. Los vecinos del barrio escucharon el impacto antes de encontrar el cuerpo en el suelo.