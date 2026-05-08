Fuerte incendio en Fiesta Las Palmas provoca evacuación y múltiples intoxicados en Sinaloa

Incendio en los Mochis. Crédito: Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.

Un fuerte incendio se registró la tarde de este jueves en la plaza comercial Fiesta Las Palmas, ubicada en Los Mochis, Sinaloa, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de personas en la zona.

El siniestro generó una densa columna de humo que alertó a comerciantes y visitantes del lugar.

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De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó al interior de uno de los locales del centro comercial, lo que rápidamente ocasionó la propagación del humo en distintos pasillos.

Incendio en Los Mochis, Sinaloa. Crédito: especial

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a más de 10 personas que presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

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Elementos de Bomberos y Protección Civil trabajan en las labores para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extienda a otros establecimientos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

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Momento del incendio. Crédito: especial

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