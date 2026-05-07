“Pagá o te detenemos”: arrestaron a tres policías acusados de extorsionar a un comerciante en Misiones

El que pasó a recibir el dinero fue un policía con el rango de oficial auxiliar

Tres uniformados se presentaron días atrás ante C.A.C., el propietario de Analí Distribuciones, un mayorista de la ciudad de Posadas, en Misiones. Sin más, le informaron que había una denuncia en su contra. La presentación habría sido formulada por una persona que decía ser su socio. De inmediato, le plantearon que debía entregarles $1,2 millones en efectivo o procederían a arrestarlo. “Pagá o te detenemos”, lo amenzaron.

El comerciante no se amilanó y consultó con su abogado. Según pudo saber Infobae, juntos armaron una estrategia que incluyó registros de audio y el marcado de billetes ante escribano. Luego radicó la denuncia. La Jefatura de Policía ordenó la intervención inmediata de la Dirección General de Asuntos Internos. En paralelo, la Justicia dispuso medidas para esclarecer la maniobra.

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Tras la mediatización del caso, C.A.C. dijo que tomó la decisión de denunciar la maniobra extorsiva porque “el que nada debe, nada teme”. “Yo no le tengo miedo a los injustos”, sostuvo en declaraciones a FM Show.

El dinero secuestrado: $1,2 millones en 60 billetes de $20.000, que habían sido previamente marcados en una escribanía

La entrega se pautó para la noche del miércoles. El que pasó a recibir el dinero fue un policía con el rango de oficial auxiliar, según confirmaron fuentes del caso. Se montó un operativo encubierto y el agente fue detenido en el galpón de la distribuidora cuando recibió el dinero.

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El personal policial interviniente secuestró 60 billetes de $ 20 mil pesos. La numeración de todos correspondía con la certificación hecha en la escribanía. También se retuvo la moto —una Honda Twister 250— en la que se trasladaba el policía, que vestía de civil al momento del hecho.

Horas después fueron detenidos un oficial principal y un comisario que también estarían comprometidos con la maniobra. Los tres están acusados de extorsión agravada. La Justicia secuestró sus teléfonos celulares y ordenó peritajes.

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Además de ser arrestados, pasaron a situación de pasividad en la fuerza. Se trata de una medida administrativa que implica el apartamiento preventivo del servicio mientras avanza la investigación. El que fue encontrado in fraganti es el más comprometido. En la Policía misionera estiman que en un par de semanas será expulsado.

La historia que publicó C.A.C. en sus redes con la

El detonante de la maniobra

La denuncia contra C.A.C. habría sido interpuesta por Gabriel y José Manzur, según explicó el propio damnificado en declaraciones a FM Show.

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El primero tenía una amistad de años con el comerciante, pero mantendría una deuda por mercadería entregada por la distribuidora y no pagada. Ante esta situación, Gabriel Manzur habría propuesto a C.A.C. que le facilitara más bebidas en consignación para vender y cancelar la cuenta pendiente.

Pero el negocio no funcionó. El distribuidor sostuvo que retiró la mercadería en presencia de los Manzur y con su consentimiento. Tras esto, se habría interpuesto la demanda. Sin embargo, según el comerciante, aún no fue notificado formalmente del inicio de esas actuaciones. En la acción judicial, Manzur habría dicho que era socio de C.A.C., pero este lo niega.

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El comerciante indicó que los uniformados actuaron “subestimando a la gente. Y uno tiene conocimiento de las cosas y de leyes”, expresó.

C.A.C. dijo en la entrevista radial que no le guardaba rencor a los Manzur. Pero horas después del procedimiento policial publicó una historia en su Instagram con una captura de la noticia de un medio local y la frase: “Traidor te la jugaste de amigo”.

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