Crimen y Justicia

“Me tapó la boca para que no gritara”: el desgarrador relato de la nena que escapó tras el crimen de su madre en Los Polvorines

Tras ser atacada en su cuarto por un vecino y conocido de su madre, la niña de 9 años salió a la calle y pidió ayuda. Esteban Lorenzo Amarilla, señalado como el agresor, sigue prófugo y es buscado por la policía

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Primer plano de un portón metálico oxidado con carteles amarillos que dicen "JUSTICIA x YOLY CACERES". Unas flores rojas en un jarrón están en el suelo
La casa en Los Polvorines donde ocurrió el femicidio

Eran las primeras horas de este jueves cuando una nena de 9 años salió a la calle bajo la lluvia y pidió ayuda a los vecinos de la localidad bonaerense de Los Polvorines después de escapar de su casa, donde encontró a su mamá, Yolanda Cáceres, sin vida.

Según fuentes del caso, la menor relató a la policía que un hombre, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, al que señaló como vecino y conocido de su madre, había ingresado a la vivienda y la había manoseado mientras dormía.

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El episodio terminó con el asesinato de Cáceres, de 52 años, quien aparentemente descubrió la situación y recibió varias puñaladas al intentar defender a su hija. Desde entonces, el sospechoso está prófugo y es buscado intensamente por la policía.

La secuencia comenzó cerca de las dos de la madrugada, en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100. De acuerdo con el relato de la nena, se despertó y encontró a Amarilla desnudo junto a ella. El agresor le tapó la boca para que no gritara y le ordenó que se vistiera. Después, le dijo que esperara unos cinco minutos antes de salir y se retiró de la habitación.

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Cuando la niña llegó a la cocina, vio a su madre tendida en el suelo, rodeada de manchas de sangre.

Desesperada, la menor escapó de la vivienda y pidió auxilio en la calle, donde fue socorrida por dos vecinos que llamaron al 911. El personal policial llegó minutos después y constató el fallecimiento de Cáceres, quien yacía en el piso con cortes en el cuello.

Una mujer con cabello oscuro, gafas y un suéter estampado se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente sostenido por una mano
La víctima del crimen, Yolanda Cáceres

Una versión en análisis señalaba que el sospechoso podría haber ingresado por una ventana, pero esa hipótesis no fue confirmada por la investigación oficial: en la escena del crimen, los efectivos hallaron la puerta principal entreabierta y la llave puesta del lado de afuera.

Dentro de la casa, los agentes encontraron y secuestraron un cuchillo tipo Tramontina con manchas de sangre. Se cree que fue el arma utilizada por el criminal.

Los peritos revisaron el cuerpo de Cáceres y determinaron que no presentaba signos de defensa ni de abuso sexual. La víctima tenía dos heridas profundas en el cuello, una de ellas de unos 3 centímetros de profundidad sobre la carótida derecha, y un corte adicional por encima de la clavícula. Además, presentaba un fuerte golpe en la cabeza.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich de turno.

El principal sospechoso, Amarilla, de 26 años, trabaja en la construcción según registros oficiales y vive a unas cinco cuadras de la casa de la víctima. Hasta el momento, no fue localizado por la policía. Se analizan cámaras de seguridad y se siguen recabando testimonios para dar con su paradero.

Femicidio en Los Polvorines
Esteban Lorenzo Amarilla, el sospechoso prófugo

La menor, por su parte, quedó al resguardo de su tía materna y recibe acompañamiento por parte de profesionales.

Mientras sigue la búsqueda de Amarilla, en la puerta de la vivienda, los vecinos dejaron flores y carteles en reclamo de justicia. El caso generó conmoción en la zona y los mensajes de apoyo a la familia se replicaron en redes sociales.

“Hoy otra vez la inseguridad y nadie hace nada. ¿Cómo le explicas a una nena de 9 años que no va a volver a ver a su mamá? ¿Cómo le borrás todo lo horrible que vio y vivió anoche? Justicia por Yolanda Cáceres”, escribió una usuaria de Facebook.

“Nos están matando, nos están violando, nos tocan a una y nos duele a todas. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija. ¡Justicia por su hija que perdió a su mamá, que intentó salvar su vida! Justicia por esa nena a la que le robaron su inocencia”, publicó otra.

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