Costa Rica

Laura Fernández y Francisco Gamboa sostuvieron encuentros diplomáticos de alto nivel previo al traspaso de poderes

La presidenta electa y el vicepresidente de la República mantuvieron audiencias con el rey Felipe VI de España y la canciller de Emiratos Árabes Unidos como parte de la agenda internacional desarrollada en San José

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Laura Fernández Delgado sostuvo una audiencia oficial con el rey Felipe VI de España durante la agenda previa al traspaso de poderes. Créditos: Presidencia de la República
Laura Fernández Delgado sostuvo una audiencia oficial con el rey Felipe VI de España durante la agenda previa al traspaso de poderes. Créditos: Presidencia de la República

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, protagonizaron este jueves una intensa jornada diplomática con encuentros de alto nivel junto a representantes internacionales que participan en las actividades oficiales previas al traspaso de poderes.

Entre las reuniones más relevantes destacó la audiencia sostenida por Laura Fernández con Su Majestad Felipe VI, rey de España, así como el encuentro de Francisco Gamboa con la ministra de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Noura Al Kaabi.

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Las audiencias forman parte de la agenda internacional organizada alrededor del cambio de mando presidencial, evento que ha reunido en San José a delegaciones diplomáticas, jefes de Estado, representantes de gobiernos y organismos internacionales interesados en fortalecer relaciones con la futura administración costarricense.

Las reuniones diplomáticas forman parte de las actividades oficiales relacionadas con el cambio de mando presidencial. Créditos: Presidencia de la República
Las reuniones diplomáticas forman parte de las actividades oficiales relacionadas con el cambio de mando presidencial. Créditos: Presidencia de la República

La reunión entre Laura Fernández Delgado y el rey Felipe VI fue considerada una de las más importantes de la jornada debido a la histórica relación bilateral entre Costa Rica y España, países que mantienen estrechos vínculos en cooperación, comercio, inversión y desarrollo cultural.

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Durante el encuentro, ambas autoridades conversaron sobre la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas y continuar promoviendo espacios de cooperación en áreas estratégicas como sostenibilidad, educación, innovación tecnológica y desarrollo económico.

España se mantiene como uno de los principales socios europeos de Costa Rica y uno de los países con mayor presencia empresarial en territorio nacional.

La audiencia también se desarrolló en un contexto internacional marcado por desafíos económicos y políticos que han impulsado a distintos gobiernos a reforzar alianzas estratégicas y ampliar espacios de cooperación bilateral.

Por su parte, Francisco Gamboa sostuvo una audiencia oficial con Noura Al Kaabi, ministra de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro enfocado en fortalecer las relaciones diplomáticas y explorar oportunidades de cooperación bilateral.

Francisco Gamboa se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Noura Al Kaabi. Créditos: Presidencia de la República
Francisco Gamboa se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Noura Al Kaabi. Créditos: Presidencia de la República

Durante la conversación, ambas autoridades abordaron temas relacionados con comercio, inversión extranjera, innovación y sostenibilidad, así como posibles espacios de colaboración en proyectos vinculados con desarrollo económico y transición energética.

La reunión refleja el creciente interés de Emiratos Árabes Unidos en fortalecer su presencia diplomática y económica en América Latina, particularmente en países considerados estratégicos por su estabilidad política y potencial de desarrollo.

En los últimos años, Emiratos Árabes Unidos ha impulsado alianzas internacionales relacionadas con energías limpias, tecnología e infraestructura sostenible, áreas en las que Costa Rica también ha buscado posicionarse como referente regional.

Francisco Gamboa, quien asumirá un rol clave dentro de la nueva administración, ha mantenido una agenda activa de reuniones diplomáticas durante las horas previas al cambio de mando, participando en encuentros con representantes de gobiernos y organismos internacionales.

Audiencia del señor Francisco Gamboa, Vicepresidente de la República con el Hon. Sr. Adel Ahmed Al Jubeir, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Miembro del Consejo de Ministros y Enviado Especial para Asuntos Climáticos del Reino de Arabia Saudita. Créditos: Presidencia de la República
Audiencia del señor Francisco Gamboa, Vicepresidente de la República con el Hon. Sr. Adel Ahmed Al Jubeir, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Miembro del Consejo de Ministros y Enviado Especial para Asuntos Climáticos del Reino de Arabia Saudita. Créditos: Presidencia de la República

La presencia de figuras internacionales como Felipe VI y Noura Al Kaabi evidencia además el interés que existe alrededor de la transición política costarricense y las expectativas sobre el rumbo económico y diplomático que tomará el país en los próximos años.

Asimismo, las audiencias desarrolladas este jueves representan una señal de continuidad institucional y estabilidad política ante la comunidad internacional, especialmente en momentos en que Costa Rica busca fortalecer su posicionamiento como un destino atractivo para la inversión y la cooperación internacional.

La agenda diplomática continuará en las próximas horas con nuevos encuentros bilaterales, reuniones técnicas y actividades protocolares relacionadas con el traspaso presidencial, mientras delegaciones extranjeras permanecen en San José participando de las actividades oficiales.

Costa Rica busca fortalecer relaciones bilaterales y cooperación internacional con socios estratégicos. Créditos: Presidencia de la República
Costa Rica busca fortalecer relaciones bilaterales y cooperación internacional con socios estratégicos. Créditos: Presidencia de la República

Las reuniones sostenidas por Laura Fernández y Francisco Gamboa marcan así uno de los momentos más relevantes de la etapa previa al inicio del nuevo gobierno, en medio de una amplia expectativa nacional e internacional sobre las prioridades de la futura administración.

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