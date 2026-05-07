Otro show de Cristiano Ronaldo: un histórico gol que lo acercó a los 1.000 y grosera reacción contra unos niños que cantaron “Messi”

Cristiano Ronaldo anotó su gol 100 en Arabia Saudita y se acerca a los 1.000 de su carrera (REUTERS/Stringer)

Cristiano Ronaldo anotó el gol número 971 de su carrera y llegó al centenar en la Liga Profesional de Arabia Saudí, en una victoria de Al Nassr por 4-2 sobre Al Shabab que dejó al equipo a las puertas del título. Pero el partido fue mucho más que fútbol: el delantero portugués protagonizó una serie de episodios que opacaron el rendimiento colectivo, desde una tierna escena con un niño antes del pitazo inicial hasta un altercado en el túnel de vestuarios y una respuesta airada a los hinchas que le cantaron el nombre de Lionel Messi.

El portugués marcó el gol 100 en el fútbol saudí, tuvo un duelo aparte con un rival del Al Shabab y una grosera reacción ante un grupo de niños que le cantó por Messi

El primero de esos momentos tuvo un tono distinto al resto. En la formación previa al partido, cuando los jugadores salieron al campo acompañados de los niños de honor, Ronaldo se detuvo frente a uno de los chicos y le hizo el gesto de “calma” —su celebración característica— arrancándole una amplia sonrisa. La escena circuló rápidamente en redes sociales como uno de los instantes más simpáticos de la jornada.

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El portugués marcó el gol 100 en el fútbol saudí, tuvo un duelo aparte con un rival del Al Shabab y una grosera reacción ante un grupo de niños que le cantó por Messi

Lo que vino después fue de otro tenor. Ya durante el desarrollo del partido, Ronaldo tuvo un cruce verbal con Ali Al-Bulaihi, el zaguero de Al Shabab que en el Mundial de Qatar 2022 había protagonizado un tenso encontronazo con Messi durante el partido entre Argentina y Arabia Saudita. Los dos se dijeron “algunas cositas” en pleno campo de juego durante varios segundos. Incluso, el portugués le hizo gestos de que él le pegaba, con relación a las últimas acusaciones sobre el Al Nassr

Las tribunas del estadio local tampoco dejaron pasar la oportunidad. Cuando Ronaldo empezó a burlarse de la manera en que los hinchas de Al Shabab le cantaban, la respuesta de las gradas fue inmediata: un coro de “Messi, Messi” retumbó en el estadio para fastidiarlo. La escena, captada en video, se volvió viral de inmediato.

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El portugués marcó el gol 100 en el fútbol saudí, tuvo un duelo aparte con un rival del Al Shabab y una grosera reacción ante un grupo de niños que le cantó por Messi

El tercer episodio extrafutbolístico llegó al final del primer tiempo. Ronaldo encabezó un altercado de tono elevado con un integrante del cuerpo técnico rival cuando ambos equipos se dirigían a los vestuarios. La intervención de terceros evitó que la situación escalara.

Su gol 100 en Al Nassr y la carrera por los 1.000

El portugués marcó el gol 100 en el fútbol saudí, tuvo un duelo aparte con un rival del Al Shabab y una grosera reacción ante un grupo de niños que le cantó por Messi

En lo estrictamente deportivo, Ronaldo convirtió a los 75 minutos del encuentro —el segundo tiempo, minuto 30— tras conectar de zurda un centro raso desde la línea de fondo de Sadio Mané. Fue el 3-1 parcial para Al Nassr y el tanto número 971 en su carrera profesional, lo que lo deja a 29 goles de la cifra de 1.000 que persigue desde hace tiempo. Con ese tanto, con el que volvió a hacer el gesto de repartir dinero para lograr la liga, tal como lo vienen acusando en los últimos días, el delantero de 41 años alcanzó además los 100 goles en la Liga Profesional Saudí, un hito que logró en menos de cuatro temporadas desde su llegada en 2022.

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En la tabla de goleadores de la liga, Ronaldo acumula 26 tantos en la temporada y figura tercero, detrás de Ivan Toney (30) y Andrés Quiñones (29).

La figura de la noche, sin embargo, fue otro portugués. João Félix anotó un triplete: abrió el marcador a los 3 minutos con una volea cruzada tras un rebote dentro del área, amplió a los 10 con un cabezazo al palo más alejado luego de un centro de Abdulrahman Ghareeb, y cerró la cuenta en el minuto 98 con un penal confirmado por el VAR. Por Al Shabab descontaron Yannick Carrasco a los 30 minutos y el propio Al-Bulaihi a los 80.

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La victoria dejó a Al Nassr con 82 puntos en 32 jornadas, cinco por encima de Al Hilal, que es segundo y tiene un partido más por jugar. El próximo martes 12 de mayo, ambos equipos se enfrentarán en el clásico del fútbol saudí: si Al Nassr obtiene un buen resultado, se proclamará campeón por primera vez desde la llegada de Ronaldo al país asiático a fines de 2022. El equipo, dirigido por el técnico portugués Jorge Jesús, disputará ese partido decisivo como local.