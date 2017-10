-Todo. Levantarme a la mañana sintiendo que no podía mas. Las fuerzas se debaten dentro tuyo y tenés un "no" y un impedimento tan grande. Sentís que estás muriendo. Realmente y tácitamente yo no podía mas. Y esto es algo que la gente no lo veía porque yo no salía a los medios a hablar de lo que yo no podía sino de lo que había que hacer. A mí la Argentina me vio luchar, no me vio decaerme. Me caí muchas veces y lo viví muy en solitario y sola.