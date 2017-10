— Fue un camino que en realidad no fue tan bien planeado. A veces la gente me pregunta: ¿Desde chica quisiste ser científica? ¿Te imaginabas que ibas a estar trabajando con ondas gravitacionales? No, de chica yo no sabía ni qué eran las ondas gravitacionales, pero siempre fui muy curiosa. Me gustaba explicar cosas y que me explicaran a mí. Me gustaba mucho la física, la química, la matemática desde la secundaria. Fui a la universidad a aprender, a aprender a explicar cosas. Entré en la FAMAF, en Córdoba -en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física– y ahí, no solo me gustó muchísimo más la física porque aprendí a explicar cosas, sino que me enteré de que faltaban aún muchas explicaciones más por crear e investigaciones por hacer. Y eso me encantó.