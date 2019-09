Divertida e histriónica como siempre, la actriz fue avanzando hasta la pregunta por el medio millón de pesos. Sin embargo, no respondió correctamente y terminó teniéndose que conformar con la nada despreciable cifra de 180 mil que ya tenía asegurada. El interrogante era por qué razón el actor Robert de Niro no interpretó el papel del capitán del Titanic en la película de James Cameron. Luego de dudar algunos segundos, se terminó inclinando por la opción C, que eligió protagonizar la película Ronin, cuando la correcta era la B, que estaba enfermo.