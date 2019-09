“Obvio que yo saco la bandera de decir este tema es una antigüedad, es una re pelotudez, es una mierda, una puta mierda. A mí no me hace mejor mamá, peor mamá, no me hace puta, no puta. Es una libertad física, es un baile, es un vestuario, es una personalidad, y es algo mío en todo caso, a respetar, porque es mi cuerpo. Yo no le pongo el culo en la cara a nadie, más que en mis fotos de Instagram, que me pueden no seguir si no les cabe o les parece que es un montón, que yo soy exhibicionista, no me seguís y punto. Y si me seguís vas a tener que ver mi culo, mis fotos en culo, pero no te estoy sentando en una silla con un chaleco de fuerza y te estoy poniendo el culo en la cara. A algunos sí se los pongo, pero es una decisión mía, en privado”, se explayó.