Este jueves, la ex mujer de Diego utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse acerca del encuentro de su nieto con su ex marido. “La verdad que no sé a quién de nosotras hizo más feliz este encuentro. Pero eso no importa. Lo que sí sé es que el amor no se compra y el que se siente desde el corazón siempre está presente, aunque te quieran hacer creer otra cosa”, escribió la wedding planner junto a las fotos que posteó Gianinna.