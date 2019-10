“Nunca te privaste de llamarla puta a mamá. Cuando me dejabas encerrada en un auto, sabiendo muy bien que no tenía la fuerza para sacarme el cinturón de seguridad. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa ¿En serio no te acordás? Porque yo sí. Seguro no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento, ahora sí lo sabes”, agregaba la hija de la artista en aquella oportunidad.