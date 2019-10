Es que el propio actor reconoció abiertamente que allí inició una relación con Mary, una joven que formaba parte de la compañía teatral. “Ahora conocí a esta chica Mary y me siento bien con ella, es una buena compañera, me escucha con los problemas que tengo con mi hijo. Y si bien Adriana también siempre me ayudó es un tema delicado, porque es mi hijo”, expresó el actor en Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial -circunstancialmente a cargo de Adrián Pallares en el día de hoy- a través de la pantalla de América, para luego referirse a su relación con la mujer con la que compartió toda una vida. “Adriana fue la compañera mía de 25 años, pero con 25 años de casado las cosas se van desgastando, me pasa a mí o a cualquiera”. “Después de 25 años es como si fuéramos compañeritos, como si fuéramos primitos", se sinceró García, quien reconoció que con la ex vedette “veníamos mal ya de hace rato”.