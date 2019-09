“Celeste, te estás copiando del personaje de Lucía, no son así las cosas. O sea, no podemos ir con delicadeza a decirte bueno, la verdad que mirá, te pido disculpas, pero la verdad que tu vestido no me gusta. Perdoname, pero te tengo que decir que no me gusta, que no está bien hecho, te pido disculpas, no es así. Con tu persona no es, soltalo al vestido, el ego en otro lugar. ¿Sabés lo que tenés que hacer?, salir de acá y comprarte una cartera gigante para poner tu ego. Si sos tan sensible la próxima vez voy a tener más cuidado”, concluyó Matilda, fiel a su postura rígida, mientras la participante se retiraba.