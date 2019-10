Al ser consultada nuevamente sobre Mary, la pareja de Ricardo García, se negó a contestar: “No quiero hablar más de ninguno de los dos. Mi intención era ir al programa. A mí me faltaron el respeto. Salvo Nora Cárpena, que está sentada ahí, y Carolina Papaleo, el resto me faltaron todas el respeto”. Y concluyó: “Chicas, yo no quiero hablar con ustedes porque se me hace muy difícil. Ya no quiero hablar de este señor, no me hace bien”.